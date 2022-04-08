監察委員高涌誠、王美玉於111年4月7日至8日赴臺南市巡察，今（8）日前往南區西部濱海公路，實地瞭解市府觀光旅遊局辦理「黃金海岸船屋」活化改善現況。

監察委員對於市府突破諸多困難，採委外經營方式，積極活化閒置多年的黃金海岸船屋，並配合進行周邊環境改造工程，重新塑造景點形象，將黃金海岸沿線打造成兼具遊憩功能及發揚海洋文化的濱海旅遊廊帶，所付出之努力，給予肯定。

監察委員同時關切廠商營運有無獲利及是否遭遇困難、船屋設置規劃之初未考量複合式運用之原因、未採ROT而採勞務委託方式之理由等事項。廠商當場陳述履約營運困境，市府邱副秘書長允諾協調彌平雙方爭議，以創造雙贏契機，進而帶動臺南整體觀光產業持續蓬勃發展。

另監察委員在臺南市南區區公所受理有關法院判決不公、違建拆除疑義、農地重劃分配土地錯誤、公寓大廈爭議事件調處不當，及土地重測與徵收爭議等人民陳情案件，除當場向民眾釋疑外，並將案件攜回監察院依規定處理。