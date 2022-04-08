少女視訊猛往私處拍，網友笑稱「婦科醫師遠端看診」。（翻攝自爆廢公社）

國外有名少女在街頭疑似與「愛人」視訊，她超大膽行徑也被一旁的路人偷拍下來；該少女先是將手機放入衣服內拍胸部，手機拿出來後，再伸出超長的舌頭，不時還在轉動著，最後她便將雙腳微微打開，拿著手機就往私密處拍攝；這影片也被網友轉貼在臉書，引起其他網友們的熱議笑稱「那個靈魂的小舌頭」、「婦產科遠端視訊看診」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳一部23秒國外的TilTok影片；影片中有名年輕少女疑似在與街頭「愛人」視訊被偷拍，她先是將手機放入衣服內，似乎是在給「愛人」看胸部，再把手機拿出來，她伸出超長的舌頭給「愛人」觀看，還不時的轉動舌頭，之後，她戴起了口罩，竟做出超大膽的動作，她張開被外套蓋住的雙腳，下一秒便將手機直接往私密處拍，露出滿意的表情；原PO也在貼文寫下「這是可以在路邊拍的嗎？看起來拍得很開心欸」。

影片一出，網友大吃一驚，紛紛留言表示「聽見海螺的聲音」、「我看了什麼」、「我不懂現在的愛情」、「野外比較自在」、「戀愛的港覺」、「那個靈魂的小舌頭」、「婦產科醫生遠端視訊看診」、「可以跟我說她在幹嘛」。