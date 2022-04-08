賽前熱身，竟一邊播放「頑童MJ116」的歌曲「討客兄」當背景音樂，令人不敢相信這竟是「鐵血教頭」趙榮瑞執教的台灣體大男足隊。趙榮瑞笑說：「我以前很兇，現在改變了！」氣氛不同踢出不同結果，台體昨天延長賽1比0氣走銘傳大學，也抱回暌違7年的大專聯賽男一級冠軍。

「賽前老師說放音樂蠻重要的，心情上不要那麼緊張，熱身的時候就蠻興奮的，壓力不會那麼大。」射進致勝絕殺的大四隊長陳柏諭笑說，跟「趙老師」溝通還是可以的，最後抱回冠軍，也驗證這個方法是有效的。

台體球員過去若在比賽或訓練中嘻嘻哈哈，肯定少不了「趙老師」一頓罵，校友們絕不陌生。但比較拘謹的氣氛，可能也會讓球員在比賽中揮灑不開，現在鐵血變佛系，不只賽前熱身放音樂，台體由學長宣布先發陣容時，球員一一喊聲的熱烈氣氛也十分高昂，人人都迫不及待要上場比賽。

趙榮瑞則透露自己治軍方式的改變，這次趁清明連假讓全隊住飯店特訓，請籃球隊教練田本玉來教球員帶動氣氛，「在遊覽車上就要大家唱歌。」也安排心理學老師來指導，嘗試讓球員用最自在的方式來比賽。

令趙榮瑞感動的是，特訓為大四球員主動提出，而為了讓球員專心爭冠，從昨晚就集中保管所有人的手機，大家也沒有怨言。「我跟球員說，你們要哭著還是笑著回家？」最後球員很爭氣，才能重溫捧盃的喜悅。