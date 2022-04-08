合庫金控公告，3月合併稅前淨利為20.29億元、合併稅後淨利為17.14億元，累計今年前三月的稅後淨利為44.70億元，每股稅後淨利(EPS)為0.32元。

合庫金子公司合庫銀行、合庫資產、合庫票券、合庫證券、合庫人壽、合庫投信，累計今年前三月的稅後淨利分別為38.83億元、0.92億元、0.73億元、0.99億元、3.64億元、0.07億元。

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