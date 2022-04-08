國民黨立委江啟臣今（8）日在臉書表示，法國在台協會公孫孟主任至立法院拜訪外交及國防委員會，除了說明近日俄烏戰爭之發展及法國政府相關作為，也和不分黨派的委員同仁交換意見，彼此分享俄烏戰爭對全球的影響。

公孫孟主任提到，歐洲的立場首重團結一致，目前以經濟制裁俄國，並對烏克蘭提供人道救援及經濟協助。關於戰爭發展，仍舊無從預測，但歐洲向來重視人權，將以此為依歸，團結發展自身外交路線。

江啟臣指出，「我們譴責侵略行為」，肯定歐洲對烏克蘭的援助和對俄羅斯的制裁，同時他更希望聯合國能發揮更大的功能，採取具體行動，加大對俄羅斯的壓力，讓戰事早日終結，讓和平盡速降臨。

各界常拿台灣跟烏克蘭比較，江啟臣認為，兩國間有相同處也有相異處，這次俄烏戰爭，可以發現，對立的雙方如果無法發展有效的對話，恐怕只會讓對立加遽，進而衍生難以結束的戰爭，受傷的將是自己的同胞和家園。

江啟臣強調，兩岸關係緊張，除了必須強化自我的防衛力量，執政者更應運用智慧和能力去建構有效的對話機制，降低台海衝突危機，才能讓國人同胞免受戰爭之苦，實現人民和平的願望。