張震被讚不僅演技了得，連舞技都相當厲害。（粘耿豪攝）

羅大佑很開心能和張震、導演王維明等多位楊德昌的徒弟合作。（粘耿豪攝）

科幻寓言極短篇《永生號》8日在金馬奇幻影展開幕舉行世界首映，導演王維明率領張震、羅大佑、廖奕琁一同出席，片中探討疫情爆發後的未來，張震有感而發地說：「這2年下來，最深刻的體會就是『人』才是最厲害的，沒想到人可以習慣戴口罩的生活，適應能力非常強，大家都要好好照顧自己。」至於是否擔心女兒上學受影響？張震說「沒辦法用擔心來形容」，隨即敲3下桌子，希望別應驗被疫情影響。

《永生號》邀來金馬影帝張震領銜主演，音樂創作人羅大佑撥弄琴弦，以耳熟能詳的民謠串連影像，描述一名男子從深幽宇宙的漫長漂流中甦醒，重返經歷疫情、汙染、戰爭等肆虐的地球，旋律從一張黑膠唱片傾流而出，喚起他年少的回憶。片中將羅大佑經典歌曲重新演繹，放克、流行、浪漫抒情，醇厚嗓音暢遊時代記憶。

名模廖奕琁在片中飾演張震的老婆，透露一開始看到對方炙熱的眼神，讓她非常緊張，不過相處過後發現其實私下個性很隨和，還會分享育兒經，很有反差萌，接著提到2人一場跳舞戲，她大讚張震不僅演技了得，連舞技都相當厲害，「他節奏感很強，我反而是被他帶領、跟著他演出，感受他的能量，很快就能進入到角色狀態中」，隨後更爆料張震邊跳邊唱羅大佑的歌，讓張震笑回「妳一邊跳一邊哭咧」。

羅大佑說很開心能和張震、導演王維明等多位楊德昌的徒弟合作，「覺得老楊在冥冥中幫了很多忙，也很感謝他為台灣電影做了很多事情」，還不忘自嘲在場沒有人年紀比他大，很幸運還可以接受演電影這樣的挑戰。張震也同樣很開心，並表示這次的合作是「滿難得的組合」，「現場看到很多神級人物的表演，也是一種學習，對我很受用，而且還可以免費看大佑哥的演唱會，一直重複聽！」

另外，今天也正巧是導演侯孝賢75歲生日，張震說一早就有傳簡訊祝對方生日快樂，「但他還沒回我」，先前預定和侯孝賢合作的《舒蘭河上》，目前也還在劇本開發階段。羅大佑的音樂劇同樣還在籌備，至於會不會想找張震合作？他笑說「正在暗算他」，讓張震聽了直回「那我要好好練一下唱歌了」。2022年金馬奇幻影展已正式開幕，將舉行至17日。