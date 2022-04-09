陽明海運董事台灣港務公司今天公告將出售1.5萬張陽明股票，以陽明今天收盤價新台幣124元計，共得18.6億元。

台灣港務局今天公告將出售1.5萬張陽明股票，如以台灣港務局成本12元左右計，約可獲利16.8億元。

這次申報出售陽明1.5萬張股票後，台灣港務局手中持有的陽明股票，將剩下約17.6萬張。（編輯：楊凱翔）1110408

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