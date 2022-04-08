NFT大量發行以來，創新商品紛紛湧入市場，MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網路公司Qubic，8日為免稅店指標通路昇恆昌創立可以「拜」的NFT「宮宇宙」，首發以台灣傳統信仰代表-虎爺，以平台支援的盲盒形式販售，並透過NFT賦能連結實體通路消費，增加NFT的收藏樂趣，也展現不同的產品價值與商機。

區塊鏈技術新創奧丁丁集團，近日甫與全台最大財神廟北港武德宮再度攜手合作，正式發行《財神趙公明》與《十年錢母》限量NFT，收藏者另可獲實體香火袋與實體錢母。武德宮舉辦的「武德宇宙－開天闢地之章NFT」特展，4月期間於松山文創園區舉，邀請民眾認識台灣財神信仰及武德宮系列NFT，期待透過區塊鏈技術連結信仰與社會，讓更多民眾認識台灣宮廟文化底蘊。

這已經是昇恆昌今年第二度投入NFT市場，這次翻轉金虎爺御守傳統形象，設計出潮玩風格「金虎爺(Hoo Ya)御守盲盒」限量發行100組，每組售價16,888元，開盲盒後每款設計都是獨一無二的虎爺同時也象徵庇祐著你的錢包，搭配專屬8折與85折優惠券的賦能，可在昇恆昌/金坊/澎坊的實體商場及展售店使用。

MaiCoin表示，未來昇恆昌發布平台更進一步結合環保ESG、公益等豐富多元的主題顛覆元宇宙，計畫推出NFT Special Collection等藏家專屬商品，給予NFT賦能全新想像。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，應用區塊鏈技術與數位資產形式，透過NFT永久保存、獨一無二、源頭可驗證等特性，將台灣宮廟文化帶入元宇宙，透過NFT讓世界看見。未來奧丁丁也將持續與不同品牌、藝術家跨界合作積極佈局元宇宙，期待擦出更多火花。