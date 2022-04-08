年初在印度亞洲盃8強賽對菲律賓PK踢丟的陰影，卓莉萍一腳掃到九霄雲外！昨天她在大專聯賽女一級決賽代表台灣體大，在PK戰第4點勁射破門，幫助台體以4比2討回去年PK不敵台灣師大之仇，舉起隊史第9座大專聯賽冠軍。

「上去之前有想到亞洲盃的畫面，很想哭！」卓莉萍賽後坦承，在亞洲盃踢第6點PK，沒進害中華隊沒能拿到世界盃門票，很怕這次又讓台體拿不到大專聯賽冠軍，「但今天是老師（呂桂花）要我突破，真的很緊張，好險進了！」

台體大國腳蘇育萱（下）、卓莉萍（右）在大專足球聯賽女一級冠軍賽PK戰都操刀破門。（李弘斌攝）

台體本季預、複賽都輸給師大，所幸不影響她們拿到決賽門票，這場冠軍賽看似註定要讓卓莉萍突破心魔，雙方從正規到延長賽都沒進球，加上PK戰先踢的師大前4點兩度失手，讓卓莉萍站上決定勝負的罰球點。

「其實我原本就是習慣用腳背射向面對守門員的左邊，但亞洲盃看對方門將都撲那邊，我改踢另一邊卻被擋到…」卓莉萍說，這次她聽助教學姐賴麗琴的叮嚀，照自己的方式大力踢就好，「PK有一半是看運氣，想愈多會踢得更不好。也很高興大四了最後一年踢大專聯賽，可以把冠軍贏回來，謝謝隊友！」

台體門將洪琳在PK戰第1點就擋出師大王郁婷的勁射，也是封后關鍵。其實去年決賽也踢到PK，洪琳當時因雙腳提前離開球門線被裁判盯上，表現失常，後來練PK時，她都請旁人幫忙看自己雙腳位置，不再重蹈覆轍，「面對PK我不緊張，就是想贏！」