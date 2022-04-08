台灣銀行蘇澳分行張姓理專2013年1月起涉嫌利用業務之便，提供假基金投資、假保單給予9名客戶，再透過變更客戶網路銀行帳戶密碼等方式，盜領對方款項，長年來騙得數千萬元，直至台銀自查有異，全案才揭發。新北地檢署3月間搜索未逮到人，但歷經近1個月努力後，昨日終於拘提到張男，新北地院今晚間11時許裁定羈押禁見。

檢警查出，張男騙取客戶投資基金或保單後，數度盜領對方帳款，匯款到其名下金融帳戶，接著以黃姓前妻、呂姓女友等人的台銀帳戶，小額匯款到客戶帳戶，並在備註欄打上「基金配息」或「保單配息」等字樣，讓客戶誤信張男真的有投資、購買保險，待台銀分行察覺有異時，張男已騙取9名客戶數千萬存款，而台銀行政風處也通報法務部廉政署，並報請檢方指揮調查。

新北地檢署黑金組檢察官李宗翰指揮法務部廉政署、新北刑大、檢察事務官等，先在今年3月間持搜索票兵分6路前往張姓理專、黃姓前妻、呂姓女友、簡姓弟媳等人位在宜蘭縣羅東鎮、新北市樹林區、新北市板橋區的住處，扣得300多萬現金，並在張男的呂姓女友住處扣得數十個愛馬仕等名牌包及配件。

不過，由於張男已逃逸消失，檢警歷經多日調查後，循線發現張男藏匿在台北市士林區住處，新北刑大昨日持拘票及搜索票，順利將其拘提到案，並扣得240多萬元。檢方指出，張男涉犯銀行法銀行職員特殊背信、詐欺取財等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見，後續將積極清查、偵辦本案，以維護金融秩序及保障存戶權益。