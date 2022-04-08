D.O.（左）、XIUMIN 時隔三年玩爬梯子遊戲。（bilibili提供）

韓國男團「EXO」迎來出道10週年，出道日當天推出新一季真人秀《EXO的爬梯子世界旅行 第三季》，本次旅行隊長SUHO與成員XIUMIN、D.O.、KAI和世勳5人前往慶尚南道展開充滿療癒、冒險、刺激、極限多元風格的3天2夜「南海之旅」。時隔3年，成員們透過隨機出現的「爬梯子遊戲」決定旅行過程的關鍵大小事，老么世勳突然語出驚人地問「怎麼都不會重疊（爬梯子）路線」，引發哥哥們瞪眼回應「當然不會重疊啊」、「你第一次玩嗎」、「都爬幾年梯子了」，面對眾人激動的反應，世勳只好露出靦腆的笑容來化解，成員間聚在一起吵吵鬧鬧的樣子，讓粉絲直呼想念。

「EXO」睽違2年以團體形式在螢幕上出現，加上少了3位當兵的成員，眾人透露氣氛有點陌生，KAI調侃錄製當時剛退伍一週的隊長SUHO「哥哥還記得怎麼打招呼嗎」，接著5人羞澀喊出久未使用的招呼語「We Are One」，引來現場工作人員一陣歡呼，大哥XIUMIN表示「果然隊長來喊，感覺就是不一樣」，好奇哥哥們當兵時2位老么KAI和世勳如何打招呼，便央求世勳也示範一次，沒想到KAI在四位成員再次打招呼後，調皮地說「我剛沒做喔！因為隊長回來了」，被SUHO稱讚已是專業綜藝咖，笑說「不好好表現會被訓話的」，近年來從綜藝新苗成長為綜藝嫩葉的KAI，綜藝高手的領導力將在這次旅行中展露無遺，讓人期待他的後續表現。

演藝圈前輩們陸續送來祝福，曾因「EXO」成員聽歌反應引發熱議，造成歌曲逆襲排行榜的資深歌手金蓮子，以及演藝圈大哥姜鎬童（姜虎東）分別在首2集祝賀成員，姜鎬童還高呼自己是「除了EXO外，什麼都不懂的男人」，個性木訥的D.O.被指派向前輩們表達謝意，甚至得以握拳撒嬌的方式回報姜鎬童的熱情，D.O.可愛又呆萌的模樣，令人不禁莞爾。《EXO的爬梯子世界旅行 第三季》每週五於bilibili同步韓國更新2集。