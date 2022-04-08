台籍輪機長沈姓男子氣船東不負責，請海盜幫忙拍下影片傳回台灣，向當時政府喊話救全部的人。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

阿曼籍漁船「Naham 3」2012年在印度洋塞席爾遭索馬利亞海盜劫持，船上26名外籍船員遭囚禁近5年，苦等不到台灣船東的救援，當時漁業署逼船東出手，才讓船員們驚險獲釋。劫後餘生的7名陸籍漁工聯手向船東求償薪資，高雄地院判船東須給付近900萬元。

該船隸屬高雄建昶海洋企業，船上編制有台籍船長、輪機長、陸籍船員10人、柬埔寨籍船員4人、印尼籍船員5人、菲律賓籍船員5人、越南籍船員3人，共計29名船員。2012年3月26日該船航行至印度洋島國塞席爾（Seychelles）南方時，遭索馬利亞海盜以強大火力劫持。

當時，船長在劫持過程中遭海盜開槍當場射殺，其餘28名船員在海盜脅迫下，在非洲過著地獄般的生活，每天只有一小瓶飲用水，海盜還威脅台灣不交付贖金、連水都沒得喝。2名船員受不了惡劣的環境，相繼病逝，最後整個團隊只剩下26人。

事發後，建昶一度否認是「Naham 3」的船東，後又改口沒錢付贖金、只能救台籍輪機長沈姓男子1人。沈男認為公司沒人性，氣得請海盜幫忙拍下影片傳回台灣，向當時政府喊話救全部的人。後來在英國海盜談判專家協助下，贖金才有共識。最後，漁業署對建昶施壓，加上多個民間組織介入促成贖款交付，26人遭囚4年7月後才終於踏上回鄉之路。

7名陸籍漁工強調，原本他們在東京外海作業，是船東要求他們前往索馬利亞外海，協助公司另一艘漁船捕黑鮪魚。他們原本擔心該海域是索馬利亞海盜猖狂之地、一度害怕猶豫，但公司強調另一艘公司船有3名斯里蘭卡籍傭兵會保護大家安全，他們才聽命前往。

沒想到，「Naham 3」一到該海域就收到海盜出擊的消息，嚇得發動引擎就要逃跑，但船東竟下令逼所有人留在原地捕魚。隔天凌晨海盜發動奇襲，脅強大火力登船，當場擊斃頑強抵抗的船長，連人帶船拖回索馬利亞。

7名陸籍漁工控訴，船東本應避免所屬漁船行經危險海域，但船東一意孤行害他們身陷險境、受苦4年7月還沒收入養家活口，在倖存台籍輪機長的協助下，在台提告索討遭囚期間的薪水損失。

從7人提出的求償條件來看，這些陸籍漁工的月薪只有350至800美金不等，每人求償多年的薪水損失也僅45至115萬元台幣不等。

法官認為，農委會早就多方宣導，該海域具海盜攻擊或挾持風險，漁船應避免行經該處，但船東一意孤行，害船員身體與精神受到極度傷害。依照勞務合約，從發生脅持事件到獲釋的那一刻止，建昶與7名陸籍漁工僱傭關係仍然存續，依法須給付薪資，最後判建昶扣除已給付的部分，共需再賠償7名陸籍漁工近900萬元薪資及精神賠償，全案仍可上訴。