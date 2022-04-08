大甲鎮瀾宮8日展開9天8夜遶境之旅，廟埕擠滿大批信徒。（陳世宗攝）

大甲鎮瀾宮8日深夜展開9天8夜遶境之旅，由前總統馬英九、台中市副市長黃國榮、鎮瀾宮董事長顏清標共同扶轎。（陳世宗攝）

大甲鎮瀾宮8日展開9天8夜遶境之旅，廟埕擠滿大批信徒。（陳世宗攝）

大甲鎮瀾宮8日展開9天8夜遶境之旅，大甲小鎮宛如不夜城。（民眾提供）

大甲鎮瀾宮今日深夜展開9天8夜遶境之旅，晚間廟方施放大型天燈，掛滿8000個祈福卡冉冉升空祈求國泰民安；深夜11時一到，由前總統馬英九、台中市副市長黃國榮、鎮瀾宮董事長顏清標扶轎，大批信徒雙手合十恭送媽祖出城，大甲小鎮城宛如不夜城。

大甲鎮瀾宮今年照常舉行遶境活動，台中市長盧秀燕關心遶境活動防疫安全，早上前往大甲火車站及鎮瀾宮視察防疫情形，下午由鎮瀾宮董事長顏清標主持上轎典禮，前省長宋楚瑜、台中市副市長陳子敬則恭請媽祖上轎。

鎮瀾宮一整天鑼鼓喧天，各陣頭在廟埕表演相當精彩，人來人往的信徒爭相觀看，廟裡陸續湧現人潮。「5、4、3、2、1」，晚間7時許，在副董鄭銘坤主持下施放大型媽祖天燈，掛滿8000個祈福條的天燈冉冉升空，信眾齊聚廟前廣場高舉手機搶拍，場面相當壯觀。

深夜11時，鐘鼓哨角齊鳴，威震四方的起馬炮點響3聲後，前總統馬英九在前、台中副市長黃國榮居中、鎮瀾宮董事長顏清標押後，3人同框扶轎，由哨角隊開路，信徒跪下雙手合十，虔誠恭送「大甲媽祖」出城，馬英九也陪同大甲媽鑾轎至順天路與中華街口。

今年受疫情影響，信徒較去年減少，不過卻是不減熱情，大甲小鎮宛如一座不夜城。大甲媽起駕後，9日將駐駕彰化市南瑤宮，10日西螺鎮福興宮，11、12日新港鄉奉天宮，13日西螺鎮福興宮，14日北斗鎮奠安宮，15日彰化市天后宮，16日駐駕清水區朝興宮，17日晚間回駕鎮瀾宮。