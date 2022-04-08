任賢齊（下）與任達華時隔16年再度合作。（車庫娛樂提供）

香港警匪黑幫動作片《邊緣行者》由任賢齊、任達華、方中信、譚耀文、吳卓羲領銜主演，以回歸前香港社會為背景，由任賢齊飾演的主角阿駱遊走於黑白兩道之間，與任達華飾演的黑幫龍頭有著亦敵亦友的矛盾關係，加上全片連場爆破及槍戰場面不斷，相當火爆刺激。任賢齊與任達華曾在杜琪峰執導《大事件》和《放·逐》裡有過精彩對決，2人睽違16年再度同台飆戲，談到在片中看似水火不容、勢不兩立，任達華大讚任賢齊：「拍戲過程中，大家的感情都很融洽，小齊經過多年歷練，經過那麼多大導演的調教，演技實力已不可同日而語，和他對戲起來很有火花！」。久未公開露面，現年70歲的「大哥大」洪金寶亦為該片重出江湖演出。

擔任編導的黃明升，是著名「成家班」的武術指導，過去曾參與執導《警察故事》、《醉拳II》、《重案組》、《我是誰》等片，之後更憑著《警察故事III超級警察》獲得香港金像獎最佳動作指導。任賢齊這回也有不少動作場面，日前他分享了拍攝花絮，搞笑稱自己是挨打明星，而不是武打明星，自嘲：「真的是太晚拍動作片了，晚了三十多年……現在全身痠痛、舊疾樣樣來、真的是年紀大零件壞了。」也坦言這次是他拍得最辛苦的一部片，「因為動作場面很多，每位演員都很用心，雖然拍得辛苦但很過癮。」並提到該片的槍戰場面不算太激烈，但有多場街頭混戰打戲，而任達華每場戲都親身上陣毫無怨言令他十分佩服。

此外，任賢齊亦大讚同戲演員吳卓羲敬業精神了得，原來吳卓羲在拍攝一場打戲時即使打到雙手紅腫，仍堅持繼續親身上陣完成拍攝，之後甚至打到拳頭出血，需要包紮及冰敷，令已有多年打戲經驗的任賢齊直呼吳卓羲專業：「各位，專業的演員，手腫成這樣還在打，演員的付出就是在這裡看出來！」任達華也同樣分享了在拍攝一場荷槍實彈的重頭戲後，發現自己身上多處不慎擦傷，但仍大讚拍起戲來十分過癮，《邊緣行者》再現香港經典警匪黑幫對決及江湖兄弟情誼，將於5月6日在台上映，熱愛原汁原味香港電影的台灣觀眾千萬不能錯過。