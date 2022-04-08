桃園市教育局官網晚間公布多所學校出現確診者須緊急停課，青埔國中、大成國小各有1名學生確診，龍華科大則暴增4名學生確診。
據了解，青埔國中有名8年級女學生確診，女學生清明連假返鄉與家人團聚，連假過後姑姑身體不舒服採檢確診，女學生也遭傳染，匡列1個班級師生共50人。
該名女學生有去尚品補習班補習，尚品補習班停課10天、18日復課。另外，由於青園國小借青埔國中校區上課，青園國小也預防性停課7天、15日復課。
大成國小有名5年級男學生確診，8日出現發燒症狀便沒有入校上課，由家人帶往醫院採檢確診，由於該學生有上學習扶助課程，匡列密切接觸者70人，而男學生曾到建文夏恩安親班補習，建文夏恩安親班停課10天、18日復課。
較為嚴重的是龍華科大，突然暴增4名大一男學生確診。據悉，4人就讀不同科系但同棟宿舍，會一起吃飯、聊天有密切接觸，其中1人因發燒就醫採檢就診，匡列密切接觸者後再採出其餘3人，衛生局目前針對該棟宿舍預計採檢450人，匡列人數還在疫調當中。
因適逢假日，為此龍華科大停課時間延長為11天，全校即日起停課、18日復課。
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