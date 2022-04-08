發生地震反而見真情？一名男網友透露，有次地震警報響起，他立刻抱起寵物犬，並提醒女友趕快離開，不料對方離開時不慎被倒下的架子砸傷，事後也不解他為什麼選擇先抱著狗逃難，而不是保護她，因此大受打擊，甚至想取消下個月的婚宴，讓他十分崩潰。

一名男網友5日在臉書社團「靠北男友2.0」發文表示，他與女友同住，還養了一隻大型牧羊犬，有次地震警報響起，他立刻抱起狗，並叫醒女友，要求對方趕快離開，沒想到在他拿駕照、車鑰匙的同時，牆邊一個架子倒下，砸在女友的腳上，導致對方腳踝嚴重扭傷還有多處瘀青。

他透露，從上救護車到醫院，女友都把他當空氣，直到兩人獨處時對方才哭訴，「一直以為你說狗比我重要是在開玩笑，現在才知道，你說都是真話」，當下他雖然想解釋，但女友不願與他溝通，隔天甚至直接回台北，並表示要取消下個月的婚宴，讓他十分崩潰。

他承認，過去確實會開類似的玩笑話，但當下他只是覺得，狗可能會失控亂跑，相較之下女友是可以溝通的，才做出這些舉動，「如果在冷靜時問我，地震時女友跟我的狗只能救一邊，我毫無懸念會選擇救女友」，並強調，他視女友為共度一生的對象，對方絕對比寵物還重要，但女友似乎心意已決，不僅電話不接，連訊息也不回。

「我到底該怎麼挽回她，讓她相信那時我是一時情急？」對此，不少網友回應，「女生反應滿正常的，人在體會生死一瞬間後都會更愛自己」、「就算這次和好了，女生的心底永遠都會有個疙瘩在」、「雖然很愛狗狗，不過男友這樣確實會很受傷，現在就交給時間吧」、「錯在平時就愛開這種玩笑，遇到事情何況有嚴重受傷當然會失望，平時如果沒在講也許也沒那麼嚴重。」

不過也有網友看法不同，直言「狗狗就像我跟老公的孩子，發生意外的當下我們都會希望對方照顧狗多過於照顧自己。如果伴侶之間沒有共識也不能互相體諒，那就好聚好散吧」、「事實上我也會先抱狗，人聽得懂但狗聽不懂啊」、「要是我也是跟我老公一人抱一隻貓，找個觀念理念生活習慣雷同的一起過吧」。