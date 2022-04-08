內湖大樓驚傳火警！民眾一度上網求援 15樓住戶就地避難無人傷 23:492022/04/08 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖大樓驚傳火警，消防人員到場，緊急協助15樓5名住戶就地避難。（圖／讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖大樓傳出火警，消防人員緊急協助住戶就地避難。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市內湖區成功路4段一棟大樓，8日晚間22時49分驚傳火警，並傳出有民眾上網求援表示「太嗆了，我們出不去」，所幸消防人員到場，緊急協助15樓5名住戶就地避難，沒有造成民眾受傷。 消防局表示，接獲報案時民眾指15樓冒出黑煙，立即出動指揮車3輛、消防車輛17輛、救護車輛2輛、人員56名前往馳援。 消防人員到場，發現現場沒有火光，立即協助15樓5名住戶就地避難，目前正在搜尋起火點，並調查釐清起火原因。 #15樓 #住戶 #避難 #驚傳 #消防人員 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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