北市內湖大樓傳出火警，消防人員緊急協助住戶就地避難。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市內湖區成功路4段一棟大樓，8日晚間22時49分驚傳火警，並傳出有民眾上網求援表示「太嗆了，我們出不去」，所幸消防人員到場，緊急協助15樓5名住戶就地避難，沒有造成民眾受傷。

消防局表示，接獲報案時民眾指15樓冒出黑煙，立即出動指揮車3輛、消防車輛17輛、救護車輛2輛、人員56名前往馳援。

消防人員到場，發現現場沒有火光，立即協助15樓5名住戶就地避難，目前正在搜尋起火點，並調查釐清起火原因。