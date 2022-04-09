俄烏戰爭已將近1個月，俄羅斯總統普丁面對國際制裁仍不為所動。命理師林海陽驚爆4預言，將出大事了，包括歐洲、亞洲大國未來可能會反支持俄羅斯，美國及全球走「空亡運」至9月中旬，俄烏戰爭若不趕快言和，慘的會是老百姓。

林海陽8日在YouTube官方頻道提出4預言，第一個預言「美國總統拜登供應烏克蘭軍火軍事支援，引發歐洲、亞洲大國反支持俄羅斯」，歐洲有多少國家是靠著俄羅斯的石油及供應鏈，例如盧布沒有被打趴，俄羅斯反制裁以後，結果盧布大漲，反而日圓、韓幣大跌。所以很多國家把面子做給美國，但其實並不是這樣。

林海陽接著表示，第二個預言是「美國及全球空亡運至9月中旬，大慘」，9月中旬走空亡運，距今還有5個半月，看看烏克蘭現在多慘，死的死、傷的傷、逃的逃，俄烏戰爭趕快言和吧，否則慘的是百姓。

第三個預言是「歐美國家可能引爆大型禽流感」，人畜共通瘟疫，恐怕會在這兩個月開始，也就是說，現在歐美雖然選擇與病毒共存，但可能又會開始爆發禽流感。

林海陽指出，第四個預言是「美國升息，全球經濟可能跟著陪葬」，美國今年要升息2碼兩次，就是4碼，全球可能跟著陪葬；台灣也祭出打房政策，全球經濟開始下修，買房的人要特別小心。