潔絲敏婷卡（右）和亞歷山卓柏爾吉從相愛、背叛到包容，愛情交纏20年。（海鵬提供）

導演保羅傑諾維西向來擅長詮釋情侶之間愛情。（海鵬提供）

義大利名導保羅傑諾維西新片《真愛超能力》，探討一對愛侶如何能永遠在一起，幽默悟出「要一輩子愛著一個人，需要超能力」等金句，獲選本屆金馬奇幻影展，甫推出便秒殺。由義大利奧斯卡影帝亞歷山卓柏爾吉與影后潔絲敏婷卡主演，一個扮演拘謹的物理學教授，一個出飾我行我素的漫畫家。巧遇在一個雨夜裡，並莫名地看對了眼。個性天差地遠的倆人，想用一輩子去愛對方，卻因此經歷了許多巧合與命運，最後成就一段難以解釋、完全無法預知的愛情。

向來擅長詮釋情侶之間愛情的導演保羅傑諾維西，曾以賣座電影《完美陌生人》、《願望咖啡館》爆紅全球，成為義大利首屈一指的青年導演。他因為感觸現今能攜手一生的夫妻越來越少，能超過10年已屬不易，20年更得跨越重重艱難，他笑說「再往上的話就是超人了」。於是決定在《真愛超能力》中，用「時間」來辯證愛情關係，找尋能至愛不渝、真愛無敵的「超級英雄」。片中藉由男女主角在不同時空的相遇，精彩講述愛情在人生不同階段的奇妙變化，從年輕到成年處處直擊人心。

甚少人知道，保羅傑諾維西同時也是暢銷作家，《真愛超能力》就改編自他的第3部小說，再由他搬上大銀幕。有趣的是，保羅傑諾維西在劇情安排上，巧妙加入了愛因斯坦的相對論，認為「時間是一種幻覺」，這種幻覺區隔了過去、現在和未來。該片一反保羅傑諾維西過去的敘事模式，既以時間為探討主軸，卻也打破時空的限制，在男女主角相識相知20年裡，從相愛、背叛到包容逐一反思，成為保羅傑諾維西又一燒腦片。

特別的是，《真愛超能力》拍完沒多久後疫情便爆發全球，許多戀人因為相隔兩地，愛情面對了「時間」的考驗。該片去年底在義大利上映時，許多觀眾格外有感。而該片隨著男女主角跨越20年的愛情發展，足跡走遍了歐洲、北非各地，除在摩洛哥馬拉喀什、丹麥哥本哈根實地拍攝，義大利米蘭、盧卡、科莫湖和度假秘境蓬扎島等美景也盡收眼底，許多人看完後都玩心大動說「超想直奔義大利！」電影將於4月29日在台上映。