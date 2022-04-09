一顆晶片上，透過獨家專利製程整齊排列出的上萬支生物探針，在擷取生物檢體如鼻咽喉黏液，或唾液裡的新冠病毒核酸後，迅速產生上萬個數據，可以快速篩檢出體內病毒含量極低的感染初期，或無症狀的新冠病毒患者，避免社區感染發生。

根據《財訊》報導，這是祥恩五金機械公司、蔚華科技轉投資的新創公司——矽基分子電測科技（以下簡稱矽基分子）開發出的全球首創的新冠病毒快速檢測拋棄式晶片，已於2021年底取得衛福部緊急使用授權（EUA），產品並於2022年2月上市，未來也將陸續拓展海外市場，新冠病毒感染人數仍高的東南亞會是第一站。

獲台EUA 將進軍東南亞

《財訊》報導指出，1997年，當年也是中研院物理所量子電子元件實驗室團隊成員、現任矽基分子執行長褚家容展開生物矽基場效電晶體平台（Bio-FET）技術研究，這項技術後來不僅取得台灣及美國專利，2014年中研院也將此研發成果技轉出來，透過科技部創新創業激勵計畫成立矽基分子。

《財訊》分析，原本矽基分子的產品開發方向，是透過非侵入式的檢體，如唾液、尿液、鼻咽腔黏液等，藉由生物晶片檢測出如口腔癌、喉癌、胃癌等特定的適應症，直到2020年新冠病毒在全球大爆發，矽基分子的產品策略也轉了一個大彎。在經濟部產業升級創新平台輔導計畫與科技部創新科技防疫場域驗證計畫支持下，矽基分子開始積極朝新冠病毒快速檢測拋棄式晶片方向研發，耗時一年的時間終於有了成果。

「新冠病毒肆虐，必須要有一個敏感度高、診斷速度快又準的檢測方式，盡早把感染初期的患者檢測出來，並進行隔離，避免傳染鏈的延續。」協助完成此一晶片臨床驗證的高雄榮民總醫院副院長陳垚生，接受《財訊》採訪時說。

根據世界衛生組織於2022年統計資料顯示，新冠肺炎疫情肆虐迄今，最新變異株Omicron已經遍布全球逾一百個國家，確診病例每1至3天就攀升1倍。從2019年至今，全球已有3.1億人以上確診，超過551萬人死亡。

感染初期與無症狀的Delta及Omicron新冠病毒患者，往往是群聚與社區感染的黑數。「理想中的檢測工具要有高準確率、高敏感度及快速三大優點，但是目前市面上的檢測方法，常常有一好沒有兩好，」科技部生科司司長陳鴻震協助此次矽基晶片執行科技部創新科技防疫場域驗證計畫，他指出，現在常用的PCR（聚合酶連鎖反應）需要做核酸的增幅，因此需要花比較久的時間。