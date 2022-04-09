美中貿易戰、疫情、塞港，許多成衣品牌訂單都從中國、越南轉單回台灣，「訂單從去年下半年滿到今年五月，目前產能全開。」宜新董事長邱倉沛開心又緊張地說。

一段式包紗 出貨快上3倍

根據《財訊》報導，宜新實業成立於2013年，是專業一貫化整合的紡紗廠，基地位於彰化花壇，主力產品為彈性包覆紗（OP紗）與加工絲（DTY），其中OP紗可為布料帶來伸縮彈性的效果，廣泛用於運動與休閒服飾、鞋材、汽車內裝車材等。法人指出，包括adidas、Nike與UNIQLO、lululemon及美日汽車大廠等，皆為宜新終端用戶群。

《財訊》分析，全世界逾八成機能布來自台灣，位於產業中游的紡紗業，決定布料的機能性，占有全球供應鏈關鍵地位。以彈性包覆紗而言，宜新有33%的市占率，為全台第一。布料成衣商、年收逾3百億元的旭寬集團總經理黃莊芳容形容，「產品少量多樣，又高度差異化。」

宜新的幕後推手是不到50歲的紡織新秀邱倉沛，他是彰化人，從小家裡務農，勤益工專機械系畢業，退伍後1997年進入宜進彰化廠，從基層做起，待過第一線生產單位，生產一般規格的加工絲，也負責過廠區擴建。2000年前後，台灣紡織業大舉西進，邱倉沛非但未離開，還毛遂自薦當業務，跌破眾人眼鏡，邱倉沛接受《財訊》採訪時說：「我對紡織很有興趣，它不該是夕陽產業。」

邱倉沛靠著勤跑客戶，成為公司業績的扛霸子。2011年，宜進彰化廠電線走火釀災，加上產業外移，讓前紡拓會董事長、宜進董事長詹正田萌生售廠之意，也詢問邱倉沛是否願意赴台南廠上班。「我捨不得，一廠三樓是我一手擴建的，我也組裝機器設備，決定放手一搏，」他拿自家房子去抵押，四處找股東組成公司，接下宜進彰化廠，飲水思源留下「宜」字，並希望未來更新、更好，改名「宜新」，重新開始。

《財訊》報導指出，為了將資金集中在購置設備、買原料錢、營運周轉金等，邱倉沛先談承租方式接下廠房。邱倉沛說：「眼睛睜開，一個月就450萬元，壓力很大！」另一方面，他必須想著如何將產品高值化，不在紅海市場競爭，他看準運動休閒趨勢，著手研發彈性紗的改良。

擅長機械的邱倉沛，從改機下手，將過去二段式包紗過程，改成獨家的一段式包覆技術，不僅密合度更好，相較於過去兩段式包紗動輒需要90至120天，可縮減到30天內出貨，節省更多時間。