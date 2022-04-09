曾被自己突然發出的巨大鼾聲驚醒嗎？不少人其實不知道自己睡覺會打呼，但卻有被自身突如其來的爆擦打呼聲嚇醒的經驗。長庚醫院耳鼻喉部鼾症睡眠外科教授李學禹醫師指出，以熟睡打呼時發出的聲音來看，可以大致分為鼻鼾、口鼾、爆鼾三種經典鼾聲，許多人的打呼是各種鼾聲綜合版，其中都暗藏健康密碼與危險殺機。

李學禹醫師指出，在睡眠門診中常聽見病人家屬描述患者的鼾聲，是很多種聲音的混合，甚至像交響曲般多聲部合奏，複雜而變化多端。臨床上，打呼、鼾聲如雷只是一種表徵，需要做進一步的睡眠呼吸檢查，才能確定背後實際病況。

氣體經過呼吸道後，振動部位決定鼾聲頻率。經懸雍垂、軟顎屬低頻 ；經扁桃腺與會厭屬中頻；舌頭為高頻。(資料來源/李學禹醫師《熟睡迎接每一天》 圖/方舟文化提供)

●鼾聲分三種：鼻鼾、口鼾、爆鼾各有原因

打呼是空氣通過呼吸道的摩擦聲，為何會有這麼多種不同聲音？李學禹醫師指出，主要是因呼吸道吸氣時有不同途徑與部位，就會產生不同的高低音頻以及大小聲響。依此來看，大致可以分為鼻鼾、口鼾、爆鼾三種鼾聲。

◎鼻鼾：悶悶的鼾聲

先從鼻部、咽喉構造來看，鼻子吸氣時因為鼻腔內空間不大，後方的軟顎、舌頭空間較大，所以經鼻吸氣時，空氣灌入後方，經過90度的轉角向下，和我們打球反手拍一樣，力道會比正拍來得小，發出的鼾聲響度當然也就比較小。

◎口鼾：響亮的鼾聲

若是從嘴巴吸氣，氣流直接進入咽喉振動軟顎，聲音會比較大。口鼾就是睡覺的時候嘴巴張開，吸入空氣，直接振動到軟顎，能量比較大，發出的聲響會比鼻鼾來的大。

突然爆出的鼾聲，是因為呼吸中止後，身體為了自救，喚醒自己打開阻塞的呼吸道，引發尖銳的氣爆聲。(資料來源/李學禹醫師《熟睡迎接每一天》 圖/方舟文化提供)

◎爆鼾：呼吸中止後尖銳的氣爆聲

最讓枕邊人失眠、打鼾者自己也會驚醒的鼾聲，就是呼吸中止後的氣爆聲。氣爆聲來自呼吸中止發生後，身體為了保命，啟動「喚醒→呼吸」的機制。

李學禹醫師形容，爆鼾原理是因患者呼吸停止，體內氧氣下降、血中二氧化碳濃度升高，刺激到大腦的呼吸中樞，警覺到「要趕快呼吸」。

可是，此時呼吸道因各種原因已堵塞，加上睡眠時呼吸道的肌肉力量也很放鬆，氣道周邊的軟組織表面吸附在一起，黏住了撐不開，所以唯有把自己喚醒，恢復肌肉力量，用力打開呼吸道並強力的呼吸才能自救。就像是人溺水上浮時本能的猛力吸氣，也會突然發出巨大的聲響。

●睡眠時｢沉默缺氧」是萬病源頭 鼾聲就像救命警訊

根據台灣睡眠醫學學會統計，全台將近500萬人有睡眠困擾，換算下來，國人平均每5個人就有1人有睡眠障礙，其中打鼾的問題不容小覷。李學禹醫師強調，9成以上國人對打鼾導致缺氧﹅呼吸中止等睡眠障礙問題無病識感，但睡眠時的｢沉默缺氧」卻是萬病源頭，使身體無法在睡眠中進行自我修復，導致慢性發炎，儼然成為隱性國病。

不過醫師也提醒，鼾聲雖是救命警訊，但並非所有打鼾者都是睡眠呼吸中止症的患者，須經由睡眠專科醫師綜合診斷，找對原因治好睡眠呼吸障礙，等於有機會一次改善全身疾病，事半功倍。

※資料來源／李學禹醫師《熟睡迎接每一天》方舟文化提供