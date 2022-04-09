「在做內容的時候，我在意的是『心佔』不是『市佔』」，路怡珍開玩笑地繼續說，「就是那種『我要佔領你的心』的感覺。」一句話恰好反映當前新媒體的內容創作生態。

路怡珍過去在傳統電視台擔任新聞主播，離開主播台後轉型成全方位、雙語主持人，除了主持活動，她同時也在Clubhouse、YouTube等平台製播內容，節目吸引許多死忠閱聽眾，是新世代指標性的內容創作者。

走過傳統媒體獨霸到新媒體為王的世代交替，路怡珍對內容典範的轉移非常有感，如今內容生態再一次面臨變革，她有什麼樣的看法？

不必討好所有人 路怡珍：請真誠做自己

繼YouTube、Medium之後，推特在去(2021)年九月推出「Super Follows」付費訂閱制，臉書隨後跟上，開放「付費線上活動功能」，藉此協助創作者締造更多收益。社群媒體龍頭的新政，背後潛藏的是內容生態的變革：從「注意力經濟」轉移到「創作者經濟」。

訂閱制、付費牆不再是媒體組織的專利，這個變現機制拓展到一般用戶，每個人都能透過內容創作，經營忠誠閱聽眾，並得到報酬。路怡珍解釋，過去在「注意力經濟」時代中，能否吸引眼球，創造廣告流量，影響內容創作的走向，「要的是大眾的口味」；然而「創作者經濟」時代中，精準、高質量的內容才是吸引讀者付費的關鍵。

「真誠做自己，也吸引真誠喜愛你的1000個粉絲。」路怡珍表示，在創作者經濟中，每一種風格都有生存的空間，只要能產出有特色的內容、找到明確的受眾，深耕這塊利基市場，就能成功打造個人品牌，創造穩定營收。

想看好內容 「創作有價」意識須抬頭

在資訊碎片化、龐雜的媒體環境中，創作者經濟能否帶來更多高質量的內容？路怡珍認為這取決於大眾是否意識到「創作有價」這件事。

「產出內容是很貴的！而作為閱聽大眾，要慢慢地去意識到，日常生活中好的享受和體驗需要付費，內容創作也是如此。」

當創作者獲得與其創作成本相應的報酬，就會繼續產出優質內容。進一步來看，當內容質量因為有了資金的挹注而不斷優化，將吸引更多願意付費的閱聽眾，有了資金，再優化內容，創作者與閱聽眾間形成一個正向的循環。

路怡珍補充，以YouTube的付費機制為例，就如同一個漏斗模型，頻道的訂閱功能先廣篩一批忠誠讀者，其中的會員專屬頻道，再去篩濾願意付費的鐵粉，這些願意掏錢買內容的人，就是你的那「1000個粉絲」。

零距離互動 才能打動人心

另外路怡珍發現，相較傳統媒體扮演資訊傳遞者的角色，新媒體的內容創作者與閱聽眾間，關係比較像朋友，雙方沒有距離感，有更多的互動與交流，螢幕另一頭的創作者成了可親的對象。

過去曾在傳統媒體工作多年的路怡珍不諱言，最初轉換跑道時，將主播的形象直接移植新媒體平台，如同踢到一塊大鐵板。

「我把那樣的距離感帶到新媒體平台，發現行不通，當時真的很挫折。」路怡珍接著說，不管是傳統媒體還是新媒體，都是要把一個事件清楚傳遞給閱聽眾，但要以什麼樣的方式來傳遞就是關鍵。

她舉自己主持的節目《下班經濟學》為例，節目單位選擇以酒吧做為場景，無非是希望閱聽眾能在一個放鬆的情境中觀看節目，讓艱澀的財金、經濟、理財等議題能變得平易近人。

早晨準時「開房間」 千名聽眾上線聊時事

2020年疫情期間，世界多國面臨封城，許多人被悶壞了，Clubhouse這個語音社群軟體生逢其時，一推出就吸引廣大用戶，連特斯拉創辦人馬斯克也在上頭開房間。

路怡珍認為在當時Clubhouse擁有得天獨厚的條件，它的設置特別，由眾多獨立的聊天室組成，不支援視頻或文字，只能透過語音與其他用戶對話，一個聊天室最多可以同時容納八千人，房間裡所有人都可以「舉手」，與「開房間」的主持人語音連線聊天、互動，而《全球串連早安新聞》就是在Clubhouse這個平台上誕生的。

最初路怡珍只是抱著實驗性質，用這個新興的媒體平台創作內容，沒想到竟每天吸引逾三千名旅居世界各地的聽眾，早上八點上線聊時事。

「居住在美國的聽眾，提前施打疫苗，會上來與我們分享他打疫苗後的狀況；還有聽眾所在的城市發生政變，也上來和我們分享他的孩子因此沒辦法到學校上課。」在Clubhouse這個平台上，不論身在世界何處，閱聽眾彷彿都能親臨現場。

以時事話題為內容主軸，巧妙運用媒體平台特性，串連世界各地的台灣人，讓《全球串連早安新聞》擁有一群死忠聽眾，「實驗」結果告訴我們，內容與數位平台缺一不可，若能靈活運用、借力使力，就能創造出絕佳的內容。

世界天翻地覆 不要等準備好了才開始

不管是《全球串連早安新聞》或是英文訪談節目《小路問路》，以及最新推出的《挑戰最淺白就這５分鐘》都是路怡珍「實驗」出來的作品，路怡珍開玩笑地說，「剛開始錄製全球串連早安新聞時，我們一路從早上錄到下午，聊到好累，可以想見當時節目多沒架構。」不過一邊做，一邊從錯中學、滾動式調整，節目很快就受到許多閱聽眾的歡迎。

在微型媒體愈來愈多、資訊瞬息萬變的創作者經濟中，或許每個人都需要具備果敢前行的膽量，沒有所謂「準備好」的時候，找到屬於自己的賽道，你就是「準備好」的樣子。

本文作者:林怡妏

(本文摘自《理財周刊1128期》)