浦東人盼著愚人節能解封，結果迎來的是「全域靜態管理」，哈！這不是封城的話，什麼才叫封城？網友流傳一句笑話：「上海浦東自四月一日的五時起解封，但是浦東有十二個街道和二十四個鎮不解封。」

冷知識：浦東一共有十二個街道和二十四個鎮。從某個角度來想，中國大陸很會「新瓶裝舊酒」，往好處想，是創新，例如山寨機、電商外送，講難聽的，就是抄襲後占為己有，好比日本的新幹線、德國的磁懸浮到中國大陸後投資後，現在講到高鐵，中國大陸在全世界是走路有風。

凡走過必留下痕跡

為什麼開頭講這個，最近國台辦邀請台青「來中國看看」，李敖的兒子李戡回應：「國台辦只提歡迎你，絕口不提你去了以後會怎麼被威脅刁難。中國大陸機遇是很多，但不是給你的。」這才是真正在中國大陸生活工作過一段時間的人才能說出的「大實話」，先騙到手再說，反正生米煮成熟飯，對岸的目的已經達到了，台灣人留或回頭，都已成定局，不重要了。

受騙上當這種事是防不勝防的，就像婚姻明明是愛情的墳墓，過來人再怎麼分享經驗，但是眾人還是前仆後繼的跳進去一窺究竟，凡走過必留下痕跡，嘗到了苦甜滋味，但少不了脫層皮，至於值不值得走一遭，就看從哪個角度考量了。

「五窮六絕」提前發酵？

又扯遠了，來講重點，自從二月冬奧之後，三月的兩會李克強定了今年GDP 5.5%的目標後，講了一句：「疫情是最大的挑戰。」現在回頭看，堅持「動態清零」政策，難怪高盛預估今年中國大陸GDP只有4.3%，從三月三十日台積電劉董示警：「手機、電視、PC等消費性電子的需求受到影響」，到四月一日的11:30盤面，上市電子股下跌295家、上漲86家，上櫃電子下跌243家、上漲132家，估計第二季的五窮六絕可能提前發酵，等法說會釐清。

本欄先前針對電子股庫存的議題也提示過風險，去年是零組件漲價，消費者照買，今年企業手中的零組件庫存是高價買的，但中國大陸消費者受到封城斷斷續續達一個月，生計多多少少受影響，是否接受轉嫁成本，這點就有待時間觀察。

對股市來說，這個潛在的利空已經開始反映在盤面上，但是第一季財報反映的是農曆春節前積壓的訂單，可能要等第二季財報才會顯示這個利空影響性。

石油結構性短缺 油價漲勢擋不了

三月三十一日OPCE+同意從五月開始一天增產43.2萬桶，雖然沙烏地阿拉伯跟阿聯酋的能源部長先後表示，不會將政治因素納入到OPEC+決策考量中來，但不爭的事實是，OPEC+對西方期盼增產的呼籲冷處理，原因很多，其中之一是沙烏地阿拉伯王儲在美國川普時代有一些不愉快的事情。

另一個原因指向IEA(國際能源署)前幾年因支持減碳的力道越來越強，加上過去半年的油價上漲，雙方的利益衝突，合作變困難了，於是美國決定將在未來六個月釋出一天一百萬桶的戰備儲油，但這數量距離填補俄羅斯一天五百萬桶產量的缺口還差很遠。

根據IEA數據顯示，目前美國戰備儲油僅剩5.683億桶，為2002年五月以來新低，扣掉即將釋出的1.8億桶原油，則美國的戰備儲油將降到1984年以來的新低，而且剩餘的庫存也只能再持續一年半左右，於是高盛第一時間就跳出來打臉，理由是「長期不可持續，無助於解決石油結構性短缺。」

就算是美國頁岩油業者現在決定擴大產能，最快也要八至十二個月才能產出第一滴油，即便如此，到2023年美國頁岩油產量，也僅能在現有的基礎上一天增加二百萬桶，加上戰備儲油的一天一百萬桶，還是填補不了俄羅斯的一天五百萬桶缺口，所以如果沒有OPEC+與委瑞內拉幫忙，長期來說，供給減少所造成的油價上漲趨勢難以改變。

通膨升物價漲 抑制消費者需求

三月三十一日美國公布二月PCE物價指數年增率上漲6.4%，是1982年以來新高，為聯準會2%目標的三倍多，另外剔除食品和能源價格的核心PCE物價指數年增率上漲5.4%，是1983年以來新高，物價上漲已經不是新聞，現在關注的議題是消費者受到影響了沒？

特別是美國密西根大學消費者信心指數已經呈現明顯的下降，於是同日公布的個人收入支出數據就顯得重要，美國一月個人名義收入月增率成長0.5%，同時一月個人名義消費支出(PCE)月增率也成長0.2%，但實際個人支出預計月增率下降0.2%，換句話說，個人支出正隨著通膨上升而萎縮，出現了價格走高抑制需求的情況，這數據正好呼應了消費性電子需求受到影響的觀點。

但是另一方面，物價進一步上漲加劇了市場對聯準會更激進升息的擔憂。四月一日美國三月非農就業人數增加43.1萬人，低於市場預期的49萬人，創去年十一月以來最小增幅，但失業率進一步下降到3.6%，接近疫情前低點。

聯準會預估將積極升息抗通膨

作為五月四日至五日FOMC會議之前的最後一份就業報告，在美國CPI創下四十年來最大漲幅的7.9%背景下，強勁的就業市場幾乎讓聯準會對升息兩碼毫無空間可迴旋，特別是俄烏戰爭打散了聯準會原先預期三月之後通膨壓力將隨著供應鏈瓶頸的舒緩而回落，事實上SCFI運價指數的確是連十一跌，但通膨壓力並沒有減輕，反而因俄烏戰爭而加劇惡化。

會造成如今通膨居高不下，聯準會去年無視市場的警告，堅持「通膨暫時論」以至於延誤了升息時機有關，如今俄烏戰爭當了墊背，相信聯準會必然會抓住這個下台階的機會，積極升息抗通膨。

但是華爾街投行卻唱衰聯準會抗通膨將失敗，瑞士信貸研究指出，即使聯準會在明年底前完成所有十至十一次二十五個基點(0.25%)的升息計畫後，聯邦基金利率僅3%左右，可能仍壓不住通膨，因為根據泰勒法則公式，聯邦基金利率目標應該升到9.8%。

升息壓抑本益比 軟著陸恐落空

值得注意的是，不同的預測者對於通膨與生產力成長有不同的預期，得到的利率結論不同，因此泰勒法則僅作為一種參考。

小摩指出，過去七十年，當CPI介於6-8%之間時，S&P500指數的平均本益比是十二倍，而如今是二十倍，基於聯準會越來越鷹派的言論，升息壓抑本益比空間，最終市場期待聯準會有能力軟著陸的預期終將落空。

大摩認為今年開市以來，全球股市上漲、大宗商品飆升、貨幣緊縮、殖利率倒掛等訊號，是經濟循環成長末期的普遍模式，歷史上最近四次二年期、十年期美債殖利率曲線倒掛後，在接下來的十二個月內全球股市平均上漲了約8%。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1128期》)