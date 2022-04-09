上市櫃公司2021年第4季財報公布，去年台股迎來有史以來最高的獲利總額，全體上市櫃公司獲利高達4.3兆元，在高獲利之下，對不少投資人來說，最值得關注的，還是公司發布的股利數字。

截至2022年4月1日，約9成的公司已經公布董事會決議的去年度股利政策，發放的現金股利金額，也達到歷史新高的1.99兆元。就目前的現金股利發放率來看，只有56％，比起過去3年都能維持6成以上還低，但是發放的金額依舊相當可觀。

尤其是用第1季底已公布股利的台股市值計算，2021年整體台股的殖利率仍然有3.81％，雖然不及2018、2019年4％以上的殖利率表現，還是比2020年的2.83％來得更高一些。

股利配發率不如預期，高殖利率股抗跌 更值得進場抱緊

現金發放較少的原因，價值投資達人股海老牛認為，主要在於部分過去被視為高殖利率的公司，如長榮、友達等，去年獲利大幅成長，獲利創下佳績之後，卻沒有發出相對應的股利。

股海老牛表示，雖然可以理解公司經過大幅成長後，想要多留一些資金在手上運用的想法，但相較過去幾年股利配發率不如預期也是事實，所以在股利公布後，反而沒有明顯行情。

不過，股海老牛認為，行情不如預期，不一定是件壞事，對於值得「抱緊處理」的好公司來說，反而是更值得進場的機會。他進一步分析，高殖利率股雖然現在的表現持平，仍具有相當程度的抗跌性。

事實上，第一季台股雖然下跌3.5％，包括台灣的「護國神山」台積電、高價的科技股，都成了市場賣出的重點；然而，撇除股本小、成長高、具有題材的公司之外，第一季表現最亮眼的，莫過於具有高殖利率的股票了。

「百鳥在林，倒不如一鳥在手。」股海老牛形容，就算股票不漲，還是可以拿到現金股利。在目前震盪高、波動性仍相當劇烈的股市行情之中，高股利的股票還是比較實在。

至於在股海老牛眼中，何謂高殖利率？他指出，就選股邏輯來說，首先偏好6％以上現金殖利率的公司。再來，就是挑出長期經營績效穩健，且能穩定配發股息與填息的公司。如果只是某一年獲利大爆發，發放超高股息，但是後續營運不穩定，甚至走下坡，這樣的公司並不適合抱緊處理。