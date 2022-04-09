台北市一直是房市的火車頭，租金開銷也相對其他地區要高出許多。但近期有網友分享位於北市的租屋資訊，一間電梯大樓9坪的獨立套房，月租只需要5000元，且還能視表現補助水電，他驚呼是不是很佛心？不過許多網友看到租屋條件需身兼「夜間管理員」，長達15個小時待命，不少人直呼「晚上不用睡覺了」、「還能這招，厲害」。

這名網友在「爆廢公社公開版」分享一則租屋資訊，「台北月租9坪獨立套房，只要5000」，水電、網路和第四台還會視情況補助，但每天需要待命15個小時當小管理員， 「這樣佛嗎？工作和住處都有了，賺爛了吧」。

但實際從租屋介紹細看，這間獨立套房出租標題已經表明「免費租好房 兼職夜間小助理」，實則不用付任何房租和管理費，公司還會視情形補助水、電、網路和第四台，但條件是需要配合兼職「大樓管理員」，每天晚上七點到隔天早上10點，長達15小時的時間待命，此方案也僅提供給學生。

除此之外，有意租屋者還需參加徵選，並繳2000元保證金，落選會退還，選上則會併入押金，名額只有1名。

這則租屋資訊曝光後，掀起網友熱烈討論，「廉價的大夜機動班」、「啊就宿舍樓長啊」、「還要兼大夜管理員，頭殼壞掉」、「寫這種條件都不會不好意思」、「各種奇葩房東真的是刷新三觀」、「工作時間15小時，這房東真狠」、「超佛的，我是說房客」、「5000請一個大夜的意思？腦子有洞才去吧」、「晚上都不用睡覺」、「想凹免費保全吧」。