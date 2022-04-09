腦中風患者會有不同程度的失能和障礙，其後遺症包含：肢體運動功能障礙、感覺功能障礙、語言障礙、吞嚥障礙、肩關節疼痛、關節攣縮、顏面神經麻痺等，這些都屬於腦中風後遺症。

臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科主治醫師楊鯉源表示，這些後遺症不僅嚴重影響患者生活品質，也造成患者與照顧者沈重負擔。因此，患者需要積極面對身體失能情況，並持續接受治療，以恢復身體活動功能，提升自我照顧與生活品質。

●針灸治療，加速身體功能恢復

楊鯉源說，臨床上中醫常使用「針灸」和「中藥」來治療腦中風後遺症。利用針灸刺激人體穴位，可促進神經修復，改善身體活動功能，加上中藥針對體質調理。國內外許多研究表示，復健搭配「針灸治療」可以改善腦中風患者的認知能力、肢體運動功能障礙及其後遺症，並可降低腦中風再復發機率。

針灸治療可分為「頭皮針」與「體針」。頭皮針是將針刺頭部穴位，可以刺激大腦皮質反射區域，改善局部循環，加速復原。體針的部分主要是在四肢穴位做刺激，使肌肉張力維持平衡，讓肌肉不會張力過大導致攣縮，或肌肉張力不足而致肌肉無力。

●中風復健看中醫 治療預後效果好

腦中風6個月內恢復速度最快，為黃金復健期，所以腦中風患者的復健療程越早開始越好。中醫提供完善醫療服務，不論住院、門診或是不便出門就醫的患者皆可介入針灸治療。

◎住院治療：目前健保署實施「西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫」，讓腦中風患者在「住院期間」即可得到中醫的完善照護。

◎門診治療：針對病情已穩定且進入慢性復健期的門診病患，可以在中醫門診持續接受中醫治療，幫助腦中風後遺症改善，提升生活品質。

◎居家治療：中醫有提供長照居家醫療服務，有需求的民眾可諮詢鄰近院所中醫師或洽詢1966，申請居家訪視及治療，減輕患者與家庭照顧者身心負擔。

●黃金6個月內治療，以達最好恢復效果

楊鯉源表示，腦中風的復健需要長期計畫。在黃金6個月內，進行密集治療以達到最好恢復效果。但這並不代表6個月後就不會有進步，只是速度比較慢，只要努力治療都還有進步空間，所以6個月後也要定期回門診持續治療，才能保持最好的肢體功能狀態。