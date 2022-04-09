星座運勢網站「星座巫師」分析，摩羯座、天蠍座、水瓶座分手非常果斷，一旦決定結束一段感情，再怎麼挽回都沒有用。

▍1.摩羯座

摩羯座性格穩重，做任何決定前都會經過深思熟慮，只要下定決心就不會輕易改變。他們在踏入一段感情前往往會經過長時間的觀察，確認對方條件符合，才願意進一步發展，在交往過程中他們其實有很大的包容心，因為他們認為在磨合的過程中原本就難免會有爭吵和不愉快，所以不會因為一些小事就提分手。但是如果摩羯座發現對方並不珍惜自己的付出，或是感受不到對方的愛意，就會果斷提分手，完全沒有挽回的餘地，他們分手非常乾淨俐落，從此兩個人就是陌生人，無論再怎麼求和都沒有用。

▍2.天蠍座

天蠍座一向愛恨分明，他們防備心很重，不會輕易愛上一個人，但是一旦決定走入一段感情，就會把自己的全部交到對方手上，非常的深情，遇到任何困難都會努力克服，不輕易離開戀人身邊。不過他們佔有慾也很強，如果沒有給他們足夠的安全感，甚至做出背叛行為，他們徹底失望後就會變得非常絕情，兩個人好像根本沒認識過，此時再怎麼求饒也沒用，這段感情注定變成過去式。

▍3.水瓶座

水瓶座很重視自己的感受，花很多心力在豐富精神生活，他們的桃花運很旺，身邊總是圍繞許多追求者，不過熱愛自由的水瓶座並沒有那麼依賴愛情，他們可能會被初期的新鮮感吸引，隨著交往時間越長，他們很容易會開始懷念單身生活，如果對方又讓他們感到束縛，自然就會讓他們想要主動結束這段關係，此時他們會瀟灑離去，無論怎麼做也無法讓他們回心轉意。