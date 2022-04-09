買房是許多人的人生目標，但現今房價聳立雲端，鉅額的房貸也讓不少人吃不消。有7年級網友坐擁兩間新北房產，看似人生勝利組的他卻發長文勸世，身負逾800萬房貸重擔，雖然收入足以負擔這筆費用，但眼見同齡人都有豐富的人生，他卻想要什麼都不敢買，感嘆若能重來，則不會再買房。底下網友看了也悲嘆，「很寫實，這才是普羅大眾在高房價下的悲歌」。

這名網友在PTT房屋板以「買房勸世文」為題發文，開頭率先點出結論「沒需求，不要買」。72年次的他目前負擔兩間房貸，大學前都有在打工，父母支持學費的前提下，畢業時有約20萬的存款，之後服完兵役出社會工作，住家裡節省開銷，年薪約落在50到60萬。

四年之後，他在27歲買下人生第一間房，是一間位於新北市中和的老公寓，頭期款約180萬、貸款300萬，房子出租，之後仍繼續吃家裡、住家裡和用家裡。

他續指，直到35歲結了婚後，先前買的老公寓打算收回自己住，而父母年事已高，妻子也不大願意跟長輩住，決定買第二間房，是一間中和的老電梯大樓，頭期款350萬、貸款850萬，妻子和父母各拿100萬幫忙頭期款；至於父母原先住的4樓老公寓則出租，房租收入也給父母。

原PO透露目前還款情況，第一間老公寓房貸剩約94萬，第二間則還有約750萬，合計超過800萬。他感嘆，35歲蜜月前從未出過國，從沒買過新機車，也沒買過車，想要什麼都不敢買，不時會想「人生何必這麼辛苦」。

他坦言，若能再選一次，他不會選擇買房，寧願躺平，想做什麼就做什麼，已經跟妻子有共識不生小孩，當前的目標是先將房貸還清，才會計畫投資，爭取早日退休；同時，他也重申最初的結論「沒需求，不要買」。

貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，不少人笑稱根本炫耀文，「買房又收租，賺爆，根本是來炫耀」、「我怎麼看起來是炫耀文？這樣還躺平？」、「買了炫耀文」、「欸不是 這篇是炫耀文吧」；但也有人認為這才是高房價最寫實的一面，「很寫實，這才是普羅大眾在高房價下的悲歌」、「勸世好文推」、「雙北辛苦了」、「推，這才是真實買房心得」。

有網友建議，可以試著轉換心態，往好處想，房子有了，婚也結了，在這年齡有這樣的收入，已經贏過不少人，「你早就在投資了，買房就是你的投資」、「房產也是一種投資啊，您沒有小孩，薪水其實也夠用了」、「問題你不是被房子綁住，是被爸媽老婆綁住」、「錢沒有不見，只是變成房子的形狀，你沒有多餘可配置的錢娛樂」。