近期俄軍對烏克蘭小鎮布查大屠殺行徑引發國際間關注，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛批此舉根本是所謂的「種族滅絕」，波蘭、英國等歐洲國家領導人也相繼回應認同。然而，是不是有理由指責俄羅斯的戰爭罪或，專家表示，布查發生的一切以種族滅絕來定義似乎言之過早。

什麼是種族滅絕(genocide)?它被視為危害人類最嚴重的罪刑，泛指意圖消滅特定群體的大規模滅絕。1948年，聯合國大會採「防止及懲治危害種族罪公約」（Genocide Convention），將種族滅絕定義為「蓄意消滅全部或部分民族、人種、種族或宗教團體」，包括殺害團體成員、使成員遭受身體或精神上傷害、強迫節育等等。

據BBC報導，俄羅斯是否涉嫌在烏克蘭領土犯下種族滅絕罪，政治學家芬克爾(Eugene Finkel)認為，有多項證據表明，烏克蘭人在基輔周圍城鎮遭殺害，這不僅是殺人，它針對的是一個民族身分。他指著一篇由俄媒發布的文章，作家謝爾蓋采夫(Timofei Sergeytsev)提到，「烏民族主義菁英需要被清算，他們是被動的納粹分子，需要持續的進行再教育。」

芬克爾表示，「正是莫斯科的言論滋長了種族主義的意念，戰爭的目標是去烏克蘭化…他們關注的不是國家，而是烏克蘭人。」

然而，另一派專家則表示，現在定義俄羅斯的罪刑為「種族滅絕」似乎還太早。政治學者梅納德(Jonathan Leader Maynard)表示證據過於模糊，但不代表完全否認，或者將來可能升級為種族滅絕。

專家指出，國際法院為證明這一點設定極高的門檻，如果布查的情況如下，敵軍入侵村莊對一個國家或團體中大部分的成年男性大開殺戒，也許會是種族滅絕的指標。不過現階段沒有足夠的證據證明究竟發生什麼事，我們知道的太少。