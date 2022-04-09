看到流星雨，本該是件非常幸運的事，但如果不是流星，而是即將墜地的超大金屬球呢？印度農村日前有「超大流星」劃過長空，這幕美景被當地鄉民目睹，並錄下上傳網路，但隔天鄉民發現，村莊四周散落許多不明金屬物體，這才明白當晚看到的不是流星，而是火箭殘骸，險些砸到民眾。

太陽報報導，印度西部的一處農村在2日出現一場「流星雨」，當地民眾見狀趕緊捕捉這絕美的一刻，影片曝光後在美國論壇Reddit瘋傳；未料，隔日民眾在村莊周遭，發現許多超大型的金屬物，其中還包含一顆重達40公的超大金屬球，突兀的躺在地上，值得慶幸的是，沒有人傷亡。

I believe this is the reentry of a Chinese rocket stage, the third stage of the Chang Zheng 3B serial number Y77 which was launched in Feb 2021 - it was expected to reenter in the next hour or so and the track is a good match pic.twitter.com/BetxCknAiK — Jonathan McDowell (@planet4589) April 2, 2022

不少美國網友看了影片十分激動，「太酷了吧」、「是2022年變形金剛電影的拍攝現場嗎？」、「不管怎樣，看起來真的很漂亮」、「我也好想親眼目睹一次這種畫面」、「即使他只是墜毀的殘骸，但還是很漂亮」。

天文學家麥道威爾（Jonathan McDowell）推測，這些不知名的超大金屬物體，可能是大陸太空火箭的殘骸；他根據殘骸發現的位置及影片的飛行軌跡判斷，與2021年2月所發射的中國長征3B火箭相當吻合。

報導稱，世界各國在太空探索行動愈發頻繁，這也意味著這樣的殘骸會越來越多，各國不斷進行這樣的行動，又相互指責對太空造成汙染，輕率的試驗，等同於在宇宙亂丟垃圾。