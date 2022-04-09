台灣8日增384名本土案例，連日2天突破300大關，就連總統蔡英文都因為家人確診，必須在官邸進行隔離，引發軒然大波。稍早蔡英文於臉書表示自己快篩與PCR皆為陰性，但就有網友提問，「插總統鼻孔的人會不會很抖」，引起討論。

總統蔡英文因家人確診，必須在總統官邸進行為期10天的隔離，加上7天的自主管理，為此她也取消未來兩周的行程。晚間蔡英文在臉書表示，自己與賴清德副總統快篩與PCR結果皆為陰性，要國人放心。

網友在PTT八卦版提問「總統快篩也是插鼻孔嗎？」，表示對總統進行快篩的醫護手會不會一直發抖，畢竟是台灣史上第一個插總統鼻子的人，榮譽中又有恐懼感，「有卦嗎」？

鄉民也紛紛回應：「醫護應該都習慣了吧」、「還好吧，總統也是人」、「插到爆出鼻血就慘了...」、「負責幫小英快篩的壓力應該最大」、「她不是第一次篩吧」，也有人酸：「沒有這消息我還以為我們沒總統」、「根本沒差，平常就沒存在感了」、「神隱少女不是假的」。