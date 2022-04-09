台北內湖的Citylink在剛剛（8日）晚上近11點時發生火警，目前火勢已撲滅，據悉起火點為商場樓上的住宅部分起火，目前沒有人傷亡，而在樓下的Citylink商場沒有受到影響，今（9日）將照正常營業。

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