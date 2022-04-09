台灣8日新增384名本土病例，其中更有總統蔡英文家人，蔡英文本人也因此必須在官邸隔離10天，加上7天自主管理，對此醫師沈政男PO文，蔡英文隔離代表什麼？

沈政男表示，國內新增384例，最大新聞就是蔡總統也被隔離，6日在總統官邸討論減災的人也都要自我監測（編按：晚間指揮中心發言人莊人祥表示，會談中大家都有戴口罩、保持適當距離，因此與會者不需自我監測），這代表什麼？

沈政男說，「你會比總統小心嗎？趕快想想，你如果被匡列與隔離，該怎麼辦吧」，他指出，就算Omicron都是輕症，但光是隔離10天，就足以讓人付出重大代價，家裡的小孩與老人家又該怎麼辦？沈政男遺憾表示，清零就不會有這樣的問題，可惜已經被政策排除了。

不過沈政男指出，局部清零依舊有可能，基隆就是最好的證明，他說根據CDC資料來看，本來基隆Rt值超過4，市府介入處理後降到1.6，如果只看疫調介入，甚至是1以下，基隆在清明節前後疫情處理值得各縣市借鏡。

沈政男說，基隆靠的就是匡列隔離2000多人，不管是要清零，或者要減災，強調匡列仍是最重要的手段，且基隆PCR與愛心普篩加總起來算，確診率約在千分之一左右。他表示，基隆今天+31，連日來都大約在這數字，代表疫情有控制住，而其中6例與台北有關，未來基隆該注意的就是雙北案例湧向基隆，導致疫情失守。

沈政男強調，桃園跟基隆一樣，必須把自己守好，不要讓雙北疫情影響在地鄉親。至於為何雙北疫情趨於嚴重，沈說，因境外滲漏太多，疲於匡列，目前其他縣市還無此問題。