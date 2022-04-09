騎我買的車，載的卻不是我！1名人妻日前用自己名字買了新機車給丈夫當作生日驚喜，日後她卻收到1張「未戴安全帽」罰單，細看後發現罰單照片竟是丈夫載著「前女友」，丈夫解釋當天只是碰巧在路上遇到、順路載一程，但她內心仍相當崩潰，不知該裝做大方，還是質問到底。

該人妻在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她日前偷偷用自己的名字買了1部新機車給丈夫，作為生日驚喜，但話鋒一轉她說「今天，他卻給我1個驚嚇，我收到一張未載安全帽罰單」，她心想與丈夫出門時從沒有未戴安全帽，後來仔細看罰單發現照片中的竟是丈夫的前女友。

1名人妻日前用自己名字買了新機車給丈夫當作生日驚喜，日後她卻收到1張「未戴安全帽」罰單，細看後發現罰單照片竟是丈夫載著「前女友」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

「一拆開我的手都在顫抖」該人妻說，罰單照片中的2人是丈夫載著「前女友」，她當下崩潰翻拍照片給丈夫看，丈夫則解釋當天是碰巧在路上遇到，順路送對方到捷運站而已，但她仍質疑「也太巧、太剛好、太順路吧」，卻不知道該怎麼面對丈夫，想裝作大方不去想，但卻又不斷猜想他們是去開房間嗎？

其他網友則留言說「或許是真的，如果有安排好，她一定有帽子戴」、「看看他有沒有其他生活習慣改變吧，不然只憑罰單照片也很難再說什麼」、「跟他說妳買的機車不載除了妳、媽媽跟女兒以外的女人」、「他下次會更小心遇到前女友」、「你心裡有底，女人的直覺超準的」、「妳再問下去就可以聽到說不完的謊」。