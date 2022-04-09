世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞訪問華府，今天與美副國務卿麥肯伊會晤，談論WHO財務與改革。今年世界衛生大會（WHA）將至，麥肯伊當面呼籲譚德塞，應讓台灣以觀察員身分參與。

第75屆WHA將於5月22日至28日在日內瓦召開。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。

美台雙方3月31日召開台灣國際參與高階工作會議，特別聚焦台灣參與WHA議題。主管管理與資源的美國副國務卿麥肯伊（Brain McKeon）今天與譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會晤，也不忘為台灣參與WHA發聲。

根據國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的會議摘要，麥肯伊當面向譚德塞表達，美方致力推動WHA以觀察員身分納入台灣。

此外，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發迄今逾兩年，病毒來源遲遲未有定論，麥肯伊今天也在會中關切疫源調查，表達美方對此的承諾。（編輯：徐睿承）1110409