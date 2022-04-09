多年沒住人的房子，原因超悲傷！1名網友上網問說屋齡26年「沒住過人」的老房應注意什麼？其中1名網友分享，他曾買過1間10幾年沒住人的房子，屋主原本買來當新婚房，但妻子婚後就到國外工作，一待就是10幾年，婚房因此閒置了許久，最後妻子選擇不回來，屋主也心碎決定出售，房內連囍字都還貼著。

有網友在臉書「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文表示，他看到1間屋齡26年「沒住過人」的老房子，詢問社團網友需要注意什麼事項呢？不少網友紛紛留言「結構、漏水、壁癌、白蟻、凶宅、鄰居」、「電線要重拉，電氣出口的面版應該是都劣化了」、「要注意為什麼26年了，都沒有人住」、「有些人買了沒住也有，不出租也不賣」、「26年沒人住過，基本上都要打掉重練」、「帶人去估價修繕費用，就這樣」、「沒人住，小心水管爆裂，需要修繕」。

有網友在臉書「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文表示，他看到1間屋齡26年「沒住過人」的老房子，詢問社團網友需要注意什麼事項呢？（翻攝自臉書「買房知識家 買房賣房攏滴+」）

有網友在臉書「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文表示，他看到1間屋齡26年「沒住過人」的老房子，詢問社團網友需要注意什麼事項呢？（翻攝自臉書「買房知識家 買房賣房攏滴+」）

該篇貼文當中，有1則留言引起網友討論，1名網友說買過1間10幾年沒住過人的房屋，理由卻相當悲傷，因為原屋主本來買來想當新婚房，但結婚沒多久妻子就到新加坡工作，他也索性先搬回父母家，想等妻子回國後再一起住新房，沒想到一等10幾年過去，妻子不回來了，他也心死決定出售房子，「囍字還貼著」。