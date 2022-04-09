支持公開恐怖公司名！1名網友說任職的公司制度相當恐怖，只要上廁所超過15分鐘就會約談，辦公室也裝滿監視器與監聽器，老闆會一直監看、監聽，老闆也不希望員工們感情太好，鼓勵員工們互相出賣，因此公司人事流動率超級高，「20年歷史的公司，員工平均年資只有6.5個月」。

該名網友在臉書「靠北老闆/主管2.0」發文表示，他目前任職的公司只要上廁所超過15分鐘就會被主管約談，女性也不能請生理假，特休請超過4天就會被資遣，而且每個辦公室坐位標配都是「監視器＋監聽器」，如果同事間聊天太開心還會被老闆紀錄內容，約談時遭老闆一一拿出來說嘴。

網友說任職公司只要上廁所超過15分鐘就會被約談，辦公室也裝滿監視器與監聽器，老闆也不希望員工們感情太好，鼓勵員工們互相出賣。（翻攝自臉書「靠北老闆/主管2.0」）

「如果想體驗集中營的生活為五斗米折腰 ，歡迎加入這個大家庭」該網友說，老闆不鼓勵員工感情太好，如果面試時知道與其他員工是朋友、夫妻、兄弟姐妹 一概不錄取，如果錄取後才知道則會被警告，老闆也鼓勵員工間彼此出賣，因此公司的流動率超高，「20年歷史的公司，員工平均年資只有6.5個月」。

其他網友留言「光生理假不能請就可以檢舉了」、「啊你不講公司名我們要怎麼去朝聖」、「不知道還以為共產黨開的，居然鼓勵互相出賣，這跟文革有何區別」、「願意資遣已經很好了，至少你拿錢走人」、「這是機智牢房生活吧」、「這種公司還能開20年也真的不容易」、「名字不公開一下嗎」、「檢舉，公佈，快跑」、「其實你們公司是徵信社吧」、「你為什麼有跟新疆比你有比較好過的幻覺」。