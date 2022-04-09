大陸因疫情管制交通，上海1名女子為了點外送給住很遠的聽障父親，到處求外送員幫忙，最後1名外送員願意花4小時幫忙送餐，女子後來給「200元」人民幣小費作感謝，沒想到網友竟開始砲轟她小氣、不知感恩，女子最後因眾多惡毒留言身心崩潰，本月7日輕生亡，此事引發喧然大波，網路霸凌嚴重性再被看見。

綜合陸媒報導，女子的父親住在上海青浦區，而她住在虹口區，2地距離27公里，因此她平時都用外送平台為父親買食材，但近日因疫情爆發物資匱乏，外送人員也不願遠程送餐，女子一度找不到當地外送員幫忙為父親送餐，最後她哽咽懇求1名外送員才獲答應，該名外送員耗時4小時才順利送達。

女子給200元人民幣小費作感謝，網友竟砲轟她小氣、不知感恩，女子最後因惡毒留言身心崩潰，本月7日輕生亡，此事引發喧然大波。（翻攝自微博）

此事曝光後在當地引發議論，外送平台讚賞外送員善心，給予2千元人民幣獎金，而女子也十分感激外送員，希望提供「200元」小費當作感謝，該外送員本來不想收，最後女子堅持給他才收下，他也承諾疫情過後會請女子吃飯，沒想到此事後續效應開始滾雪球，當地網友竟開始痛罵女子只給200元非常小氣。

當地網友留下許多留言痛罵女子沒良心、不懂感恩，女子最後因為受不了留言霸凌，在7日決定輕生，目前當地警方已證實女子身亡，原因雖仍待釐清，但網路上種種惡意言論已讓政府不得不正視網路霸凌的嚴重性；該名外送員事後崩潰說「看到顧客被網暴，我難過得睡不著覺。」

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