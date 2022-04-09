桃園八德外役監1名26歲男子8日中午竟假借上廁所名義翻牆逃逸，據了解該男子身高僅160公分，逃離時身穿黑上衣與灰褲子，曾多次在公共場所犯下放火燒毀他物及竊盜他人，遭判刑9年10月，已有9次返家探視紀錄，獄方已報警全力尋人，並希望民眾注意提防。

八德外役監表示，林男昨（8）下午1時許在洗車作業時，向管理員報請有如廁需求，後來管理員巡視時，發現林男不在作業場所，以為他還在如廁，便到廁所尋找，但未見其蹤跡，調閱監視器後，發現酷似林男的黑衣人，於13時42分翻越圍牆脫逃。

外役監也說，林男26歲，身高僅160公分左右，逃脫時身穿黑上衣與灰褲子，因犯下放火燒毀他物及竊盜罪，刑期為9年10月，已有9次返家探視紀錄。（翻攝自八德外役監臉書）

外役監也說，林男26歲，身高僅160公分左右，逃脫時身穿黑上衣與灰褲子，因犯下放火燒毀他物及竊盜罪，刑期為9年10月，已有9次返家探視紀錄，於外役監執行期間亦無異樣，目前監所已向轄區桃園市政府警察局龜山分局大林派出所報案外，並依規定以涉嫌脫逃罪嫌函報桃園地檢署。

由於外役監收容的人大多是表現良好的受刑人，因此採低強度管理，外牆沒有特別做高，假日可以回家與家人團聚。據了解，林男涉及放火燒毀他物，是在百貨公司、大樓、捷運站、火車站的廁所，以菸蒂、打火機點燃衛生紙，丟進垃圾桶中。管理、清潔人員或者民眾發現冒出濃煙後報案，至於竊盜罪嫌，則是隨機敲破汽車車窗，竊取內部財物。