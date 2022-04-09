北科大再傳學生確診。（圖取自北科大公告）

國內本土疫情大爆發，也延燒進入各地校園！國立台北科技大學8日晚間於官網公告，繼5日第一位同學於居家隔離期間（3月31日起）確診新冠肺炎後，8日晚間獲知有第2位同學確診。北科大依據教育部規定，宣布8日起至13日止，全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學。

目前關於學校停課的規定，1班有1人確診該班停課，有2班達停課標準則全校停課。育部潘文忠表示，將視疫情發展，滾動修正停課規定。

以下為國立台北科技大學公告

【防疫小組公告：即日起至4月13日全校實施遠距教學】

各位老師、同學、同仁大家好：

近日疫情升溫，本校繼4月5日第一位同學於居家隔離期間（3月31日起）確診COVID-19後，4月8日晚間獲知有第二位同學確診。

根據教育部今年3月3日公告的「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」，考量第一位確診個案受影響師生居家自主健康管理的期間為是3月31日至4月13日；第二位確診個案受影響師生居家自主健康管理的期間是4月7日至4月20日，重疊期間為4月7日至4月13日。

為維護師生安全並兼顧學習品質，本校防疫小組決議自即日起至4月13日止，全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學（進修部比照辦理，EMBA桃園分班維持實體授課）。

針對上述確診同學的校內足跡及活動場域，學校第一時間均已完成環境清消，確保校園環境健康安全。學校亦持續每日關懷確診同學及居家自主健康管理之師生的健康狀況。

如教育部於本校遠距教學期間公布更新的停課標準，學校會立即配合進行相應的滾動修正。

敬請全校師生同仁隨時留意自身健康狀況，持續關注本校防疫專區最新公告，維持正常生活同時謹慎防疫，落實勤洗手、戴口罩、保持社交安全距離等防疫衛生措施。

國立臺北科技大學防疫小組敬上

111年4月8日