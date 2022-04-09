國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，黨中央卻稱「地方一面倒認為羅智強很弱、民調低」。前民進黨立委沈富雄卻大膽預測，如果國民黨提名羅智強參選桃園市長，他赢的機會不小。

羅智強8日在政論節目《少康戰情室》中表示，國民黨中央覺得他的民調弱或是覺得他的地方關係差，那就代表他在民調上有繼續努力的空間。他在桃園確實淵源比較少，不過他曾在中原大學兼任副教授1年半，也曾在擔任總統府副秘書長期間，去管考過五楊高架、航空城等政策。

沈富雄表示，國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭以及前立委陳學聖稱「羅智強很弱」的一剎那，可能會讓人覺得講得很有道理，但是如果在政壇上混過的人，仔細去聽，會發現真的沒什麼道理，比如他們說羅智強地方不支持、民調低，並稱心目中的人選基層支持度很高，沈富雄不禁說，該人選的民調也很低啊，怎麼有這樣一個準候選人？感覺這個黨及基層都很奇怪。

沈富雄分析指出，羅智強這個事件發生以後，現在狀況不一樣了，因為國民黨他們想要的人，當然都是在地立委，但是他們的優勢卻不是全面的，比如在南桃有優勢、在北桃卻沒有 ，或者在北桃有優勢、在南桃卻沒有 ，國民黨在桃園就是沒辦法造勢起來。所以他大膽預測，如果國民黨提名羅智強，他赢的機會並不小。