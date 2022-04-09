《正常發揮》

美國參謀首長聯席會議主席密利7日表示，最好的防禦是由台灣人自己完成，美方可以幫助台灣，就像在烏克蘭所做的事一樣。政大外交系副教授黃奎博表示，密利話講得直白，也就是說，美國對台灣，其實就跟美國對烏克蘭一樣，這是台灣要小心的。

針對密利稱最好的防禦由台灣人自己完成，黃奎博8日在中天政論節目《正常發揮》中表示，美國參謀首長聯席會議主席密利講的話，算是直白，也就是說，反正你們自己打，美國會提供一些必要性防衛的援助，比如武器、裝備、金錢，其實這就跟烏克蘭一樣，是我們要小心的。

黃奎博也指出，像印度的外交政策就是以自己為準的獨立自主，拿自己的國家利益，當成外交行動最後依規，而不是美國叫印度怎麼樣，就一定要怎麼樣。

黃奎博認為，在俄烏衝突中，美國也一直希望印度站隊，但是印度還是做自己，狂買葵花子油、原油等等，都是對印度自己好，印度也知道美國拿它沒轍，印度的外交政策對美國並不是百依百順。而在俄烏衝突中，印度不太可能一面倒向美國，因為印度的國防武器系統、農貿系統，都有俄羅斯的角色；因此，印度在四方會談中，只參加半導體、疫苗供應鏈，以支持維護印太和平安全穩定，但叫印度去抵制俄羅斯，它並不會這樣做。