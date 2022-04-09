俄烏衝突已爆發超過1個半月，無數難民逃往其他國家避難，不過國民黨前副祕書長蔡正元認為，接下來俄羅斯與烏克蘭將在頓巴斯地區爆發21世紀首場「大砲戰」，屆時各種砲彈、飛彈、炸彈都將傾巢而出，包括炸彈之母、油氣彈及溫壓彈等，甚至連戰術核彈都可能被使用。

蔡正元在臉書針對俄烏衝突接下來的走向進行分析，他認為真正意義上的「軍隊大戰」將在頓巴斯地區展開，屆時戰場上將有20萬俄羅斯士兵與10萬烏克蘭士兵互相抗衡。蔡正元表示，雖然俄軍看似在人數上有壓倒性的優勢，但過去8年烏克蘭軍隊在頓巴斯地區與當地獨立軍抗衡，為此建立了多處堅強的防禦工事，烏克蘭軍隊可以靠著這些易守難攻的基地和據點，讓俄羅斯軍隊的人數優勢無法發揮。

另一方面，蔡正元指出，雖然圍堵基輔的俄軍暫時後撤，但另有一支俄軍部隊隨時可以從白俄羅斯南下進攻基輔，因此世界各國給予烏克蘭的高質量武器援助，大部分都用來防守烏西及基輔，難以送到頓巴斯地區讓烏軍使用，反觀俄羅斯正把最強的砲兵部隊送往頓巴斯地區，在雙方展現自身優勢的狀況下，21世紀第一場大砲戰恐怕就會在頓巴斯地區登場，「各類型的砲彈、飛彈、炸彈都可能傾巢而出，令人擔心的是可能出現炸彈之母、油氣彈或溫壓彈，甚至戰術核彈」。

蔡正元說，俄烏這場大砲戰的過程與結果，將會對世界上幾個軍事焦點產生戰術上的影響，包括停火很久但內戰卻從未正式結束的台海與南北韓戰爭，「是最可能爆發大型砲戰的衝突點」。