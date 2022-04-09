馬來西亞知名網美秋雯時常在Instagram分享生活，擁有88萬粉絲，精緻臉蛋和火辣身材深受眾人喜愛，但秋雯經常因為穿著遭到網路酸民攻擊，包括她的身材不夠完美等言論。近日秋雯曬出一組在馬來西亞森美蘭度假的辣照，在民宿開心打卡的她穿著露洞Bra展現自信健康美，卻被網路酸民說胸部一大一小，讓秋雯忍不住回嗆。

秋雯4日的時後到馬來西亞的森美蘭芙蓉市度假，這裡偏郊區，景點大多是瀑布、海灘等，購物商場比較少，秋雯在Instagram開心寫下「Escape from the city」，平常住在城市太久，短暫逃離城市一下，民宿的背景就是一片綠油油的樹林，生機盎然的景觀讓身心都能獲得平靜。而秋雯選擇了和畫面相同色系的衣服，淺奶茶色調正好與民宿的木製家具很搭，她將烏黑長髮盤起，墨鏡掛在頭上，手中拿著陶瓷茶杯，似乎很享受悠閒時光。

她選擇了一套奶茶色針織套裝，上半身是比基尼式的洞洞衣，傲人上圍呼之欲出，搭配金屬感的項鍊垂墜到胸間，纖細腰間沒有一絲贅肉，全身肌肉線條非常漂亮，一系列美照吸引無數粉絲按讚，紛紛在底下大誇「太美了」、「越來越喜歡qiuwen的穿搭了」、「遠離城市塵囂，在美麗脫俗氛圍上的秋雯女神，好美」、「美美美」、「氣質」、「這身真的超適合你～超漂亮」、「美又高貴」、「完美身材」

然而還是有網民來挑刺，說秋雯胖了該減肥，甚至說「你的奶不balance，左邊比較小，建議edit過」，意指秋雯胸部兩邊不同大小，看起來不平衡，直指左胸看起來小，建議她調整修圖。秋雯看到後直接截圖回應「有胸部的女生都知道，胸部是一大一小的，你不知道，應該是你沒有？」，直接堵住酸民的嘴，嚇到對方將留言刪除。