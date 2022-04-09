曾獲20年資深優良教師獎的台南市國小張姓男老師，被控於2017年至2018年間，對任職小學的1名女學童，以擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案共10次，被依強制猥褻罪判刑4年10月確定後，卻驚爆檢方原定在今年1月底通知他到案執行，未料張男逃逸拒不到案執行，目前已遭檢方發布通緝。

據了解，台南地檢署建張男未到案後，已經於1月27日則已發布通緝，並指揮警方全力追緝中。

揭發張姓狼師惡行的人本基金會呼籲台南市政府放棄上訴，不要在受害人傷口撒鹽，也要求對失職者求償，不能由全民埋單。人本強調，張師判刑確定後，未報到服刑，目前雖遭檢方通緝，但已造成家長恐慌，警方應加強追捕到案。

教育局回應，尊重司法判決，目前尚未收到判決書，待收受後會立即與市府法制單位研議後續適切作為，以保障被害人權益。

此案檢方起訴時，指張師涉嫌於2017年至2018年間，分別對10名國小女學童，以撫摸下體、親吻臉頰、嘴巴等方式強制猥褻，但一審、二審均僅認定對1名9歲女童10次強制猥褻罪，各處刑3年8個月，合併應執行4年10月後，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

案發後，被害女童及雙親除對張師提起刑事附帶民事損害賠償，合計求償500萬元，經台南高分院判賠145萬元外，也對失職國小提起國家賠償之訴。

據查，監察院也曾介入調查，發現張師任教20多年，涉犯性侵或性騷擾32件、受害人數多達31人；並有不當體罰9件、受害29名學生，還違法在家補習，多名校長、老師雖知情，卻未依法通報或延遲通報與處理。

經提案通過糾正台南市教育局及張師曾任教2所國小後，市府完成調查程序，並對退休校長在內教職人員17人，分別以記大過等行政處分，另有3人因已退休並超過懲處時效，重行改核當年度考績，並追回考績獎金。