國民黨桃園市長布局爭議延燒，民眾黨立委蔡壁如日前讚許宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強是戰將，並向羅招手，歡迎他加入民眾黨。羅則是回應，並沒有加入民眾黨的規劃，台灣的政黨不該用藍綠白的顏色區分，而應該用「執政」和「在野」的角色區分。對此，媒體人「逆風的烏鴉」分析，羅智強本人看起來倒是沒咬鉤，「委屈」點到了一點點。

羅智強表示，沒有加入民眾黨的規劃，但在禮貌上，還是要說一聲謝謝，特別是在此時…這樣一聲來自他黨的肯定，只能苦澀的一笑，這些年來一直主張台灣的政黨不該用藍綠白的顏色區分，而應該用「執政」和「在野」的角色區分，特別是在執政黨獨大獨強的時代，在野者監督政府的責任也特別重要，所以國民黨要加油、民眾黨也要加油。

逆風的烏鴉昨晚在臉書表示，民眾黨是真的希望羅智強加入民眾黨嗎？恐怕未必，蔡壁如這麼說，就是料定羅智強不會答應。既然料定他不會答應，又為什麼要說？背後至少有三個政治用意。第一，是分化國民黨、其次是「死馬骨」效應、第三也是最重要的一點：前面說了，羅智強「自帶風向」，誇獎羅智強，就是示好羅智強的支持者(尤其是他的很多支持者覺得羅智強受委屈)，對於擴大民眾黨的支持版圖，當然會有一定幫助。

而這三層考量能達到多少效果，逆風的烏鴉說，是取決於羅智強怎麼回應，如果羅順著蔡壁如的邏輯，表達雖然不能加入民眾黨，但國民黨確實有很多問題；或者說你看國民黨不要我，別的黨卻搶著要，那就會給這些政治考量更大的操作空間。不過羅本人看起來倒是沒咬鉤。「委屈」點到了一點點，主要談的是執政黨和在野黨的角色，這等於還順便敲打了民眾黨一下，要他們不要把矛頭針對同樣是在野黨的國民黨。當然，很多支持者還是會繼續操作，但就羅智強的這個部分來說，他的回應還算是得體的。