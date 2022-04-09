「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾預言，今年3、4月間金融投資等市場會有重大改變，並警告5月前要小心金融泡沫化。對此，台灣命理師Amanda不以為然表示，金融一定會泡沫化，但時間還沒到，所以「不要那麼擔心」。網友則認為，印度神童從未確切預言俄烏大戰結束時間，每次都只拋出模糊話語和關鍵字，令人質疑準確度。

印度神童曾預言，今年3、4月間將發生系統性的大災難，關鍵日期包括3月16日、4月4日及4月13日，金融投資等市場會有重大改變，尤其5月前更要小心金融泡沫化。

命理師Amanda日前在節目《命運好好玩》中指出，印度神童點出4月4日跟13日這2天要特別小心，甚至聳動形容會「金融泡沫化」，讓她很不以為然表示：「一定會金融泡沫化，但時間還沒到，所以不要那麼擔心。」她以星座角度分析，大家需要注意的時間點在「5月上旬」，因5月1日有一個金牛座的日蝕，5月16日則是天蠍座的月蝕，此二星座和經濟、投資、金融最有關係，故需要大家特別注意。

印度神童被台灣命理師打臉的消息，引發網路熱議，網友紛紛湧入《TVBS新聞網》與臉書相關連結留言：「印度神童從來都沒預言俄烏戰爭哪天結束，還真神？」「有種講一下戰爭哪一天、哪一時、哪一分結束啊」、「真那麼厲害，普丁跟澤倫斯基應該請印度神童去才對」、「4月4日股票也沒跌耶……神童咧」、「每次都話語模糊只帶關鍵字，最後沾到一點就算中，這樣也叫神童？」「台灣命理師大戰印度神童取得首勝，讚啦！」

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