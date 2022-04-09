大陸《證券時報》9日報導，據不完全統計，今年以來，已經有超過60個城市發布房市鬆綁政策，既有鄭州、蘭州、哈爾濱等省會城市，也有青島、秦皇島、衢州等二三線城市。面對房地產市場低迷態勢，各地持續從公積金貸款、商業貸款、購房補貼等方面釋放利多。

今年3月16日，大陸國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，會議指出「關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。」會後，中央多部門跟進表態促進房地產市場健康穩定發展，穩定市場預期。

今年3月1日，鄭州市發布了《關於促進房地產業良性迴圈和健康發展的通知》，成為2022年首個放鬆限購、限貸調控政策的城市。

3月23日，哈爾濱市發布通告，正式取消限售政策。此前規定為，自2018年5月開始，哈爾濱實施區域性限售，在道裡、南崗等主城六區內購房自合同簽訂起滿3年方可上市交易。

進入4月，蘭州市又印發了《蘭州市落實強省會戰略進一步優化營商環境若干措施（第1號）》，降低購房首付比例，定向放寬限購、限貸政策，激發市場活力。

對比上述省會城市樓市寬鬆政策，市場普遍認為，蘭州樓市新政在覆蓋面和力度上相對更大。

相比之下，浙江衢州樓市寬鬆力度更大，幾乎是全面放開樓市限購、限售政策。

今年4月1日，衢州市住建局發布《關於促進市區房地產業良性循環和健康發展的通知》，非本市戶籍家庭、個體工商戶及由自然人投資或控股的企業，視同本市戶籍家庭執行相關購房政策。

對此，貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，「要回歸到調控的本質，調控的根本目的是為了防風險，房價上漲和金融風險並不一致。如北京這樣的城市，購房者交易槓桿極低，房價上漲主要是供給不足，房價上漲並不會導致金融風險。在當下，我們需要在少數城市房價上漲與整體市場低迷之間做出選擇。」

許小樂認為，「今天的市場形勢，無論是購房者數量、還是收入增長預期，都與2009年、2015年截然不同，只要控制住槓桿水準，房價未必能夠大漲起來。在房價上漲階段，我們實施了很多行政管制政策，如限購、限價、限貸、限售等，這些政策是為了應對房價快速上漲而採取的臨時政策，在市場低迷時就應當果斷退出。」