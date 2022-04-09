網紅兼直播主周荀（DenKa），擁有甜美臉蛋與F級魔鬼身材，之前自掀上衣露出飽滿南半球，被網友封為「南半球女王」，雖然常大方展露傲人身材，不過屢遭質疑胸部是假的，對此，她也拍影片進行澄清，引起不少網友熱議。

周荀日前在Instagram曬出穿著細肩洋裝的照片，接著表示：「媽媽說這件裙子太暴露了，不能露這麼多，所以我就把內衣脫掉，平了看起來就沒這麼露了吧？」由於跟過往養眼照相比，完全看不到傲人南半球及深邃事業線，遭部分網友質疑「平胸是修掉的」，她則曬出穿著比基尼的影片自清。

周荀在影片中擺出撩人姿勢，刻意擠壓一對傲人上圍，由上往下看的邪惡視角，有著加倍放大效果，加上一條深邃事業線直接現形，讓所有人看的血脈賁張，對於有人說把內衣拿掉的平胸是修掉，她強調真的沒有修，只是沒集中下奶就會消失，甚至還能纏成平的，雖然認為隆乳很漂亮，但最討厭賣內衣的廠商找假的拍了，直呼：「每一個穿起來都超美，沒有鋼圈都超集中，根本詐騙」。

對此，網友紛紛留言：「聽醫生說女生胸部主要分脂肪型和乳腺型，脂肪就是比較大眾的躺下去就平，乳腺則是躺下去依然挺著」、「躺下去會流動的才是真…躺下去還很挺的才KG 」、「突然覺得我好愛國旗」、「我才不信追了妳快10年跟本就是真的」。